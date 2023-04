Atklāta jaunā putnu tiešraižu vērošanas sezona

Pavasari Latvijā iezīmē ne tikai gaismas atgriešanās un rosība dabā, bet arī Latvijas Dabas fonda putnu tiešraižu sezonas sākums. Jau divpadsmito gadu dabas aizsardzības organizācija aicina cilvēkus vērot dabas norises tuvplānā un ieskatīties putnu ligzdās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šogad turpinās tiešraides no jūras ērgļu ligzdas Durbē, zivjērgļu ligzdas Kurzemē un vistu vanaga ligzdas Rīgā, kā arī mazo ērgļu ligzdām Zemgalē. Savukārt jau iepriekš vērotās sugas – melnos stārķus un melnās klijas šogad gaidīsim jaunās ligzdās, pie kurām uzstādītas tiešraižu sistēmas. Latvijas Dabas fonds arī turpina veiksmīgo sadarbību ar AS "Sadales tīkls" un nodrošina tiešraidi no balto stārķu ligzdas, turpināsies tiešraide no Līgatnes upes pie zivju ceļa, bet sezonas laikā kopējam klāstam pievienosies arī svīres, kas mājo Cēsu pilī.

"Putnu tiešraides kļuvušas jau par ierastu daļu no Latvijas iedzīvotāju ikdienas – par to liecina nemainīgi lielais skatītāju skaits. Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar LMT pastāvīgi strādā, lai nodrošinātu augstu tiešraižu kvalitāti, un sakām lielu paldies ikkatram atbalstītājam, jo šo projektu finansē skatītāju ziedojumi," saka Jānis Ķuze, Latvijas Dabas fonda padomes loceklis un putnu tiešraižu projekta vadītājs.

Skatītāji jau šobrīd aktīvi seko līdzi notikumiem jūras ērgļu ligzdā Durbē, kur ērgļu mātīte Milda jau izdējusi trīs olas un uz maiņām ar iepriekšējā gada partneri Voldi tās perē. Pirmā šķilšanās varētu būt gaidāma ap 15. aprīli. Savās ligzdās manīti arī baltie stārķi, zivjērgļi, bet pārējos putnus vēl gaidām ierodamies mājvietās. Skatītāji varēs sekot līdzi, vai veidosies pāri un notiks ligzdošana.

"Skatītāji mums ir vaicājuši, vai mainīgie laikapstākļi nevar kaitēt olu perēšanai Durbes ligzdā. Jāuzsver, ka lielākais traucējums veiksmīgai ligzdošanai ir cilvēka klātbūtne – cilvēka rosība ligzdas tuvumā var likt perējošajiem putniem to pamest uz ilgāku laiku. Tāpēc šobrīd, putnu ligzdošanas laikam tuvojoties, atgādinām, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem, dodoties mežā, jāievēro klusums un lielajām ligzdām tuvoties nav ieteicams," norāda Jānis Ķuze.

Tiešraides kameru darbība tiek nodrošināta, pateicoties sabiedrības atbalstam – tiešraižu kameru skatītāju ziedojumiem. Ziedot tiešraižu atbalstam var šeit, kā arī ar "Mobilly" aplikācijas starpniecību un ziedojumu kastītēs lielākajos tirdzniecības centros. 4G tīklu, kas nepieciešams augstas kvalitātes tiešraižu pārraidīšanai, nodrošina atbalstītājs LMT.

Latvijas Dabas fonds pateicas visiem ziedotājiem, kā arī visiem tiešraižu foruma dalībniekiem un moderatoriem, kuru iesaiste palīdz iegūt pēc iespējas pilnīgu priekšstatu par norisēm ligzdās.

Tiešraides var skatīties:

LDF YouTube kanālā

"Dabasdati.lv " un Tiešraides mājaslapā

Dabas webkameras mājaslapā

Tiešraižu skatītāju "Facebook" grupā

Tāpat tiešraides var apspriest Dabasdati.lv Forumu sadaļā.