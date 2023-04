Belovas ANO Drošības padomes runas laikā telpu pametuši vairāku valstu pārstāvji

Trešdien, 5. aprīlī, protestējot pret Krievijas bērnu tiesībsardzes Marijas Ļvovas-Belovas Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Drošības padomes neformālās sēdes runu, no telpas izgāja ASV, Lielbritānijas, Albānijas un Maltas pārstāvji, ziņo aģentūra "Reuters".

Lielbritānija un ASV lēma bloķēt ANO neformālās tikšanās pārraidi, ko rīkoja Krievija, lai runātu par "bērnu evakuāciju no konflikta zonām" Ukrainā.

Diplomāti pameta ANO konferences telpu brīdī, kad sāka runāt Belova.

ASV vēstniece ANO Linda Tomasa Grīnfīlda pievienošanos Lielbritānijas lēmumam pamest telpu un bloķēt pārraidi preses pārstāvjiem skaidroja, kā vēlmi liegt Belovai "starptautisku pjedestālu, kur izplatīt dezinformāciju un mēģināt aizstāvēt savas briesmīgās darbības Ukrainā".

Starptautiskā Krimināltiesa (SKT) pagājušajā mēnesī izdeva Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Belovas aresta orderi, apsūdzot viņus nelikumīgā Ukrainas bērnu un iedzīvotāju deportācijā uz Krieviju. Kremlis, atbildot uz šo paziņojumu, apgalvoja, ka aresti ir juridiski spēkā neesoši, jo Krievija nav SKT dalībvalsts.

Kremlis bērnu nelikumīgu deportāciju nav turējis slepenībā, bet gan raksturo to kā humānu kampaņu, kuras mērķis ir pasargāt Ukrainas bāreņus un bērnus no kara zonām.

Belova apgalvo, ka kopš pagājušā gada pilna mēroga iebrukuma Ukrainā uz Krieviju ir deportēti aptuveni pieci miljoni ukraiņu, ieskaitot aptuveni 700 000 bērnu. Apmēram 2 000 no šiem bērniem ir no bērnu namiem, piebilstot, ka aptuveni 1 300 no šiem bāreņiem jau ir atgriezušies Ukrainā. Savukārt, 400 šobrīd atrodas Krievijas bērnu namos un 358 ir ievietoti audžu ģimenēs.

"Krievija apgalvo, ka tā sargā šos bērnus. Patiesībā tā ir aprēķināta politika, kuras mērķis ir dzēst Ukrainas identitāti un valstiskumu," atgriežoties telpā pēc Belovas runas, izteicās Lielbritānijas diplomāts Asima Gazi Bouilons.