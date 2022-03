Blinkens apstiprina sarunas ar Poliju par iznīcinātāju nodošanu Ukrainai

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens svētdien apstiprinājis, ka Savienotās Valstis spēj ātri papildināt Polijas gaisa spēkus, lai poļi varētu nodot Ukrainai to rīcībā šobrīd esošos iznīcinātājus.

"Mēs šobrīd aktīvi izskatām jautājumu par lidmašīnām, kuras poļi var nodot Ukrainai, un izskatām [iespējas], kā mēs varam kompensēt, ja poļi izlems šīs lidmašīnas nodot," prese konferencē Moldovā norādīja Blinkens.

Viņš atteicās nosaukt kādu konkrētu termiņi, līdz kuram šādu vienos varētu panākt, taču uzsvēra, ka šī jautājuma apspriešana notiek "ļoti, ļoti aktīvi".

Kā ziņots, Baltā nama pārstāvis iepriekš apstiprināja, ka ASV apspriežas ar Poliju par iespēju Polijai piegādāt iznīcinātājus.

ASV cenšas noteikt, kādā veidā tās varētu atbalstīt Poliju, ja tā nolems pārvietot lidmašīnas uz Ukrainu, paziņoja Baltā nama pārstāvis.

Viņš sacīja, ka iznīcinātāju nosūtīšana uz Ukrainu ir "suverēns lēmums, ko var pieņemt jebkura valsts", taču norādīja, ka jāatrisina virkne loģistikas jautājumu, tostarp, kā lidmašīna tiks pārvestas no Polijas uz Ukrainu.

Ukraina 28.februārī paziņoja, ka Polijā ieradušies ukraiņu piloti, lai saņemtu kara lidmašīnas no Eiropas Savienības (ES) partneriem. Runa bija par padomju iznīcinātājiem, piemēram, "MiG-29", ar kuru vadīšanā ukraiņu piloti jau ir apmācīti.

Ukrainas parlaments pat precizēja, ka 28 "MiG-29" būs no Polijas, 12 no Slovākijas un 16 no Bulgārijas, kā arī 14 lidmašīnas "Su-25" no Bulgārijas. Taču vēlāk šīs ES valstis oficiāli paziņoja, ka nedomā Ukrainai nodot kaujas lidmašīnas.

Tostarp arī Polijas prezidents Andžejs Duda uzsvēra, ka viņa valsts "negatavojas sūtīt nekādas lidmašīnas Ukrainas gaisa telpā", norādot, ka "tas novedīs pie militāras iejaukšanās konfliktā".