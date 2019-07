Džonsona 'Brexit' plāni ir nepieņemami, paziņo Barnjē

Augstākā Eiropas Savienības (ES) amatpersona "Brexit" jautājumā skarbi kritizējusi jaunā Lielbritānijas premjerministra un "Brexit" atbalstītāja Borisa Džonsona paziņojumus par iecerētajiem izstāšanās procesa plāniem.

Džonsons jau pirmajā runā pēc Lielbritānijas stūres ņemšanas savās rokās paziņoja, ka ir apņēmies atbrīvoties no Īrijas robežjautājuma, kas kļuvis par apgrūtinājumu Lielbritānijas izstāšanās sarunās no ES. Vadošais "Brexit" sarunu vadītājs no ES puses Mišels Barnjē jau paziņojis, ka tas ir nepieņemami.

Eiropas Komisijas (EK) prezidents Žans Klods Junkers, kurš ar Džonsonu jau runājis pa telefonu, savukārt atzīmējis, ka ES un Lielbritānijas savstarpējās sarunās panāktais un noslēgtais līgums ir labākais iespējamais, taču atzīmējis, ka EK nākamajās nedēļās būs pieejama sarunām.

Džonsons savā pirmajā runā parlamentā apsolīja, ka Lielbritānija no ES izstāsies līdz 31. oktobrim.

Iepriekšējai premjerei Terēzai Mejai, kura panāca ES-Lielbritānijas līguma noslēgšanu, taču nespēja panākt līguma apstiprināšanu britu parlamentā, tas maksāja viņas valdības krišanu. Džonsons savukārt apņēmies izstāties pat tad, ja nekāda vienošanās netiks panākta.

ES vienas no lielākajām bažām par Lielbritānijas izstāšanos radījis Īrijas un Ziemeļīrijas robežjautājums. Patlaban robeža ir atvērta, taču potenciāla izstāšanās bez līguma var nozīmēt robežkontroles atjaunošanu. Tas savukārt var radīt politisku spriedzi Ziemeļīrijā, kas jau reiz izpaudās asinsizliešanā.