Eiropas diena: Cīņa par dzimumu vienlīdzību un finanšu politika vēzi pārslimojušajiem

Šonedēļ, 20. podkāsta "Eiropas diena" epizodē stāstām par Eiropas Parlamenta plāniem mazināt dzimumu nevienlīdzību. Parlaments apņēmies ievērojami palielināt sieviešu īpatsvaru deputātu pozīcijās un parlamenta vadošajos amatos, kļūstot par pozitīvu piemēru gan citām Eiropas institūcijām, gan Eiropas Savienības dalībvalstīm. Pievēršamies arī aktuālam jautājumam par vēzi pārslimojušo cilvēku atgriešanos normālā dzīvē, tostarp – viņu iespējām izmantot finanšu pakalpojumus, nesaskaroties ar diskrimināciju.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sievietes politikā un ekonomikā joprojām cieš no seksisma. Lai veicinātu dzimumu vienlīdzību, Eiropas Parlaments uzstādījis mērķi ievērojami palielināt sieviešu īpatsvaru deputātu pozīcijās un parlamenta vadošajos amatos. Plāns paredz panākt, ka tuvāko četru gadu laikā sievietes parlamentā ieņem vismaz pusi no vidējā līmeņa vadības pozīcijām, kā arī aizpilda 40% no augstākā līmeņa vadības amatiem.

Šā gada februārī Eiropas Komisija nāca klajā ar jaunu Eiropas Vēža uzveikšanas plānu. Tajā līdztekus jautājumam par savlaicīgu vēža diagnostiku, onkoloģisko slimību profilaksi un mūsdienīgāko ārstēšanas metožu pieejamību skarti arī jautājumi par vēža pacientu dzīves kvalitāti un atgriešanos normālā dzīvē. Konkrēti – par nepieciešamību aizliegt jebkāda veida diskrimināciju, piesakoties un saņemot dažādus finanšu pakalpojumus.

Pievēršamies arī programmai "Radošā Eiropa", kurā Eiropas Parlaments paredzējis 2,5 miljardu eiro lielu atbalstu pandēmijas skartajai kultūras nozarei. Tāpat vēstām par digitālo Covid-19 sertifikātu un tā dēvēto Eiropas Zilās kartes reformu, kas paredz elastīgāk piemērot prasības augsti kvalificētu darbinieku piesaistei no tā dēvētajām trešajām, proti, Eiropas Savienībā neietilpstošām valstīm.

Iknedēļas podkāsts "Eiropas diena" top sadarbībā ar Eiropas Parlamentu. Klausieties podkāstu "Eiropas diena" šeit.

DELFI redakcijas veidotos podkāstus vari klausīties arī "Podbean", "Spotify", "Apple Podcasts" un "Google Podcasts".