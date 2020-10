ES sankciju sarakstā iekļaus arī Lukašenko, vēsta LTV

Eiropas Savienības (ES) ārlietu ministri vienojušies papildināt pret Baltkrievijas režīmu noteikto sankciju sarakstu un iekļaut tajā arī Aleksandru Lukašenko. Nolemts arī sagatavot jaunas sankcijas pret Krieviju, pirmdien vēstīja Latvijas Televīzija (LTV).

ES ārlietu ministri pirmdien, 12. oktobrī, tikās Luksemburgā, un pēc Vācijas iniciatīvas tiešām vienojās sagatavot jaunu sankciju kārtu un iekļaut tajā Lukašenko.

LTV atgādināja, ka divus mēnešus Eiropa vilcinājās sarakstā iekļaut pašu Lukašenko, cerot, ka viņš būs atvērts dialogam. Bet tagad, ņemot vērā gan to, kas situācija eskalējas, gan to, ka nekādi signāli no Lukašenko par vēlmi iesaistīties dialogā nav saņemti, viņš arī tiks iekļauts sankciju sarakstā – tas nozīmē aizliegumu iebraukt ES un aktīvu iesaldēšanu. ES augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels ir pārliecināts, ka šoreiz nekas nekavēs sankciju ieviešanu, kā bija iepriekš, kad Kipra izmantoja savu veto.

Tāpat pēc Vācijas un Francija iniciatīvas ir arī panākta vienošanās par jaunu ierobežojumu noteikšanu Krievijai saistībā ar Kremļa kritiķa Alekseja Navaļņija indēšanu, jo no Krievijas nekādi ticami skaidrojumi par notikušo nav saņemti, informēja LTV. Visas 27 dalībvalstis piekrita šo sankciju sagatavošanai.