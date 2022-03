Kasparovs NATO valstīm: rīkojieties, Trešais pasaules karš jau sācies

Bijušais pasaules čempions šahā un viens no prominentākajiem Kremļa kritiķiem Garijs Kasparovs mikroblogošanas vietnē "Twitter" publicējis savas pārdomas par agresora Vladimira Putina uzsākto iebrukumu Ukrainā, un Rietumu reakciju uz to. Viņš brīdina NATO valstis – Trešais pasaules karš jau ir sācies.

"Mēs esam liecinieki, burtiski tiešraidē vērojam, kā Putins Ukrainā veic genocīdu, kamēr vēsturē spēcīgākā militārā alianse stāv malā. Nav iespējams nebūt emocionāliem, bet būsim arī racionāli un koncentrēsimies uz faktiem," iesāk Kasparovs.

Viņš turpina, minot ceturtdien notikušo Putina un Francijas prezidenta Emanuela Makrona telefonsarunu. Kremļa saimnieks esot Makronam kārtējo reizi licis "iet ellē", argumentē Kasparovs, norādot, ka tas neesot pārsteidzoši. "NATO/ES jau ir teikusi Putinam, ka neaiztiks viņa spēkus, tad kāpēc lai viņš [šajās organizācijās] ieklausās? Krievija atceļ mērķu ierobežojumus, un bojāgājušo skaits pieaug katru stundu, un ūdens un elektrības trūkums [Ukrainā] ir kritisks."

"Šis jau ir Trešais pasaules karš. Putins to sāka jau sen un Ukraina ir tikai pašreizējā fronte. Viņš jebkurā gadījumā eskalēs situāciju, un varbūtība, ka viņš to darīs, kļūst vēl lielāka, ja viņam izdosies iznīcināt Ukrainu, jo jūs atkal esat viņu pārliecinājuši, ka jūs viņu neapturēsit, kaut arī varētu," NATO valstis uzrunā Kasparovs.

"[ASV prezidents Džo] Baidens un citi uzstāj, ka NATO atbildētu [militāri], ja Putins uzbruktu Baltijas valstīm. Vērojot [situāciju] Ukrainā, es par to nemaz neesmu pārliecināts, un Putins arī nebūs. Ja aprēķins attiecas uz kodolrisku, tad Igaunijā tas neatšķiras no Ukrainas. Nesakiet "Putins to nekad nedarītu," pauž Kremļa kritiķis.

Kasparovs velk paralēles ar 2014. gadu, kad Putins anektēja Ukrainai piederošo Krimas pussalu un uzsāka karu Austrumukrainā: "Man teica, ka viņu [Putinu] apturēt bija pārāk riskanti, jo es lūdzu iejaukšanos un brīdināju, ka viņš nekad neapstāsies. Šeit mēs esam, ar bumbām, kuras krīt."

"Risks un izmaksas tagad ir augstākas, jo "saprātīgie" cilvēki Rietumos vienmēr izvēlas mazāku risku šodien, lai garantētu lielāku risku rīt. "Iztīrīt" Ukrainas debesis pēc brīdinājuma perioda ir riskanti. Ļaut Putinam iznīcināt Ukrainu ir riskantāk un cilvēciska un morāla katastrofa.," viņš turpina.

"Te nav, ko gaidīt.. Tas nav šahs; nav neizšķirta, nav strupceļa. Vai nu Putins iznīcina Ukrainu un galu galā sagādā NATO vēl lielāku katastrofu, vai Putins krīt Krievijā. Viņu nevar apturēt ar vājumu. Koridori ieroču, pārtikas un medikamentu ievešanai un bēgļu izvešanai sašaurinās, un tos var slēgt. Putins var bombardēt vilcienus, slēgt robežas ar NATO valstīm. Izredzes, ka Krievijas spēki trāpīs kādam NATO aktīvam, palielinās, un ko tad darīt? Joprojām noskatīties?" retoriski vaicā Kasparovs.

"Ja jūsu atbilde ir nē – ja Krievijas reaktīvās lidmašīnas spārns šķērsos Polijas gaisa telpu –, NATO, protams, nekavējoties iesaistīsies, pajautājiet, kāpēc tūkstošiem ukraiņu civiliedzīvotāju, kas mirst, ir mazāk svarīgi nekā līgums, un ko tas pasaka Putinam. Ka tu esi cienījams vai muļķis? Mēs zinām."

"Kā jau teicu 2014. gadā (..), diktatora apturēšanas cena vienmēr pieaug. Ar to, kas būtu bijis pietiekami, lai apturētu Putinu pirms 8 gadiem vai 6 mēnešiem vai 2 nedēļām, šodien nepietiek, un rīt cena atkal pieaugs. Cīnieties! Atrodiet ceļu! Putins sola iznīcināt ukraiņus, kamēr mēs noskatāmies. Ukraina nedarīja neko sliktu, tikai mēģināja pievienoties demokrātiskajai pasaulei, kas tagad piedzīvo noziegumus pret cilvēci. Tā nav nespēja. [Tā ir] nevēlēšanās," noslēgumā sacīja Kasparovs.

