Lielbritānijas domnīca: okupantu ieročos atrastas rietumvalstu ražotas detaļas

Ukraiņu iegūtajos Krievijas bruņoto spēku ieročos atrastas vairāk nekā 450 ārvalstīs izgatavotas detaļas, kas ir liecības par to, ka Maskava ieročiem vitāli nepieciešamas detaļas gadu pirms iebrukuma ieguvusi no kompānijām ASV, Eiropā un Āzijā, informē Lielbritānijas aizsardzības nozares domnīca "Royal United Services Institute" .

Kopš brutālā Krievijas iebrukuma Ukrainas spēki atņēmuši vai no kaujas lauka ieguvuši neskartus vai daļēji bojātus Krievijas ieročus. Tos izjaucot, konstatēts, ka 27 no šiem ieročiem un militārajām sistēmām, sākot no spārnotajām raķetēm un beidzot ar pretgaisa aizsardzības sistēmām, galvenokārt balstās uz rietumvalstu ražotām detaļām, liecina medija "Reuters" izplatītais domnīcas pētījums.

Lielbritānijas domnīcas veiktais pētījums ir līdz šim visdetalizētākais publicētais vērtējums par to, kāda loma ir Rietumu detaļām Krievijas karā pret Ukrainu.

Aptuveni divas trešdaļas no Ukrainā identificētajām detaļām ražojuši ASV bāzēti uzņēmumi. "Angun Devices" un "Texas Instruments" ir ASV kompānijas, kuru ražotie izstrādājumi veido gandrīz ceturto daļu no visām atrastajām Rietumu ražotajām ieroču sastāvdaļām.

Citi komponenti ražoti uzņēmumos Japānā, Dienvidkorejā, Lielbritānijā, Vācijā, Šveicē un Nīderlandē.

"Krievijas ieroči, kuru ražošana ir kritiski atkarīga no Rietumu elektronikas un tehnikas, ir noveduši pie tūkstošiem ukraiņu nāves," ziņu aģentūrai "Reuters" sacījis militārās jomas eksperts Džeks Vatlings.

Lai gan daudzi no ārzemju komponentiem ir atrodami sadzīves precēs, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, kas nav pakļautas eksporta kontrolei, britu domnīca norādījusi, ka eksporta ierobežojumu pastiprināšana un ieviešana, kur to vēl nav, varētu apgrūtināt Krievijas iespējas papildināt ieroču, piemēram, spārnoto raķešu, arsenālu. Krievijas bru;notie spēki varētu tikt neatgriezeniski novājināti, ja Rietumu valdības pastiprinātu eksporta kontroli, spētu slēgt valsts slepeno iepirkumu tīklus un neļautu ražot būtiskas sastāvdaļas valstīs, kas atbalsta Krieviju, raksta medijs "Reuters".

Vienā gadījumā, kad tika analizēta Krievijas 9M727 spārnotā raķete, atrasta 31 ārvalstu ražota detaļa. Arī Krievijas Kh-101 spārnotajās raķetēs, kas izmantotas, lai uzbruktu Ukrainas pilsētām, tostarp galvaspilsētai Kijivai, identificēta 31 ārvalstu ražota sastāvdaļa.

Rietumvalstu ražotāji, atbildot uz jautājumiem par to, kā viņu čipi nonāca Krievijas ieroču apritē, norādīja, ka tās ievēro tirdzniecības sankcijas un ir pārtraukušas detaļu pārdošanu Krievijai, vēsta "Reuters".

Izmeklēšanas rezultāti liecina, ka Krievijas bruņotie spēki joprojām paļaujas uz ārvalstu mikročipiem dažādiem ieročiem, piemēram, taktiskajiem radioaparātiem un droniem.

Pēc iebrukuma Ukrainā, ASV paziņoja par sankcijām, kas ietvēra aizliegumu pārdot dažādu veidu mikročipus Krievijai. Eiropas valstis, kā arī Japāna, Taivāna un Dienvidkoreja - visas galvenās šo detaļu ražotājvalstis - ir paziņojušas par līdzīgiem ierobežojumiem.

Savukārt Krievija pašlaik strādā, lai atrastu jaunus ceļus, kā nodrošināt piekļuvi Rietumu detaļām. Daudzi komponenti tiek pārdoti, izmantojot izplatītājus, kas darbojas Āzijā, piemēram, Honkonga, kas darbojas kā vārti elektronikai, kura nonāk Krievijas militārā personāla un kompāniju rokās.