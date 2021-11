Lietuvā šogad nelegālas cilvēku transportēšanas apmēri desmitkāršojušies

Lietuvā šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu krasi pieaugusi nelikumīga cilvēku transportēšana pāri valsts robežai - aizturēto pārvadātāju skaits palielinājies septiņas reizes, bet pārvadāto – desmit reizes.

Kā trešdien paziņojis Lietuvas Valsts robežsardzes dienests (VSAT), šo pieaugumu noteicis nelegālās migrācijas vilnis no Baltkrievijas.

Par cilvēku nelikumīgu transportēšanu pāri robežai šogad aizturētas 86 personas, tai skaitā divpadsmit Ukrainas, desmit Irākas, deviņi Gruzijas, septiņi Polijas, seši Sīrijas un pieci Vācijas pilsoņi. Sāktas 59 pirmstiesas izmeklēšanas, norāda VSAT.

Nelikumīgi transportēti 309 trešo valstu pilsoņi, tai skaitā 226 cilvēki no Irākas, 15 – no Afganistānas, pa 11 – no Turcijas un Sīrijas, astoņi – no Krievijas un septiņi – no Irānas.

Šogad iezīmējušās vairākas ar nelegālo migrantu transportēšanu saistītas tendences. Pirmā saistīta ar migrantiem, visbiežāk Irākas pilsoņiem, kuri pamet izmitināšanas vietas Lietuvā, lai mēģinātu caur Poliju doties uz Rietumeiropu.

Jūnijā un jūlijā, krasi pieaugot nelegālo migrantu pieplūdumam pāri Baltkrievijas robežai, Lietuva steigā centās viņus uz laiku izmitināt šim nolūkam nepiemērotās telpās pašvaldībās, kur vēlāk pieredzēti bēgšanas gadījumi.

Tāpat kā ieprieksējos gados, VSAT Ārvalstnieku reģistrācijas centrā Pabradē izmitinātie patvēruma meklētāji nereti izmantojuši tiesības uz laiku atstāt centru, pārkāpuši prasību šādos gadījumos neizbraukt no Lietuvas un centušies nelikumīgā ceļā nokļūt Rietumeiropas valstīs.

No 23. jūlija, kad Lietuvā stājās spēkā jauni grozījumi likumā par ārvalstnieku tiesisko statusu, kas ierobežoja patvēruma meklētāju brīvu pārvietošanos, šī otrējā migrācija gājusi mazumā. Kļuvis arī sarežģītāk pamest apsargātos ārvalstnieku reģistrācijas centrus Pabradē, Ķībartos un Medininkos.

Migranti tiek nelikumīgi vesti arī no Latvijas caur Lietuvu uz Poliju, lai tālāk nokļūtu Rietumeiropā.

Vēl viena tendence saistīta ar migrantiem, kurus pārvadātāji mēģina caur Lietuvu un Poliju nogādāt Rietumeiropas valstīs pēc tam, kad viņiem izdevies nelikumīgi šķērsot Baltkrievijas robežu.

Aizturētos migrantu pārvadātājus var iedalīt vairākās grupās. Vienu veido ārvalstnieki ar citu Eiropas Savienības (ES) valstu izdotām uzturēšanās atļaujām, kuri ir savu pasažieru tuvinieki vai pieder pie attiecīgās etniskās kopienas. Otrajai grupai pieder cilvēki, kas sniedz individuālus transportēšanas pakalpojumus, visbiežāk tie ir Ukrainas vai Gruzijas pilsoņi. Vēl vienas grupas pārvadātāji pieder pie organizētās noziedzības grupējumiem, kas darbojas citās ES valstīs, piemēram, Polijā vai Vācijā.

Kā norādĪts VSAT ziņojumā, šogad robežsargi novērojuši, ka migrantu transportēšanā mēģina iesaistīties arī cilvēki, kas līdz tam nodarbojušies ar cita veida nelikumīgu darbību, piemēram, tabakas izstrādājumu kontrabandu.

Robežsardze atgādina, ka par cilvēku nelikumīgu transportēšanu pāri valsts robežai draud naudassods vai brīvības atņemšana uz laiku līdz sešiem gadiem.