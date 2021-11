Polijas robežai uzbrūkošie migranti maina taktiku, ziņo aizsardzības ministrs

Baltkrievijas drošības dienestu sapulcinātie trešo valstu migranti trešdien turpina uzbrukumus Polijas robežai, cenšoties nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā (ES), taču ir mainījuši taktiku, intervijā Polijas Radio paziņoja aizsardzības ministrs Marjušs Blaščaks.

"Pirms divām dienām mēs redzējām vienu milzīgu migrantu grupu, kas mēģināja ar spēku šķērsot robežu, bet tagad vienlaicīgi uzbrūk dažādas mazākas, bet joprojām ievērojama izmēra grupas," medijs citē Blaščaku.

Ministrs arī atklāja, ka uz robežu nosūtīto karavīru skaits ir palielināts līdz 15 tūkstošiem.

"Mūsu drošības spēki un tiesībsargājošās iestādes ir gatavas garantēt mūsu dzimtenes drošību," viņš apliecina.

Already about 15,000 🇵🇱soldiers protect our border. The Polish Soldiers, 🇵🇱Border Guard and Police do extremely hard work every day to protect the Homeland from the attack by the Lukashenka regime. They must feel our support, they must know that the whole 🇵🇱nation is behind them. https://t.co/yvMWPpgSNI — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 10, 2021



Savukārt Aizsardzības ministrija publicējusi video, kurā redzams, kā baltkrievu drošībnieki raida šāvienus, lai "iebiedētu migrantus".



Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności. pic.twitter.com/GTvrW5xUYU — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021



Runājot par aizvadīto nakti, ministrs uzsver, ka saskaņā ar viņam zināmo informāciju, visi migranti, kuriem izdevās ielauzties Polijas teritorijā, ir aizturēti.



The migrant encampment is in fact controlled and monitored by the uniformed members of the #Belarusian 🇧🇾regime

Combined interagency #Polish 🇵🇱 response is a joint effort of Polish🇵🇱 #ArmedForces #Border Guard and #LawEnforcement pic.twitter.com/PYFfH45XPl — POL🇵🇱TDF Polish Territorial Defence Forces (@TDFORCE_Poland) November 9, 2021



Saistībā ar krīzi trešdien Polijā viesosies Eiropadomes prezidents Šarls Mišels, kurš tiksies ar Polijas premjeru Mateušu Moravecki. Otrdien Moraveckis pašreizējo migrācijas krīzi nosauca par nopietnāko drošības risku Polijai pēdējo desmitgažu laikā.

Viņš arī apsūdzēja Kremļa saimnieku Vladimiru Putinu par saistību ar notiekošo.

Pirmdien bažas par notiekošo pauda ASV, nosodot Baltkrieviju par migrantu plūsmas vadīšanu.

NATO notiekošo nodēvēja par hibrīdtaktiku ar migrantu izmantošanu, paužot solidaritāti ar Poliju.

Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena aicināja ES valstis apstiprināt jaunas sankcijas pret Baltkrieviju par tās rīkoto hibrīduzbrukumu Polijai.

Kopš vasaras Baltkrievijas kaimiņvalstis Polija, Lietuva un Latvija piedzīvo, kā uzskata ES, Baltkrievijas varasiestāžu organizētu Tuvo Austrumu migrantu pieplūdumu, taču pirmdien, 8. novembrī, pirmo reizi fiksēts masveida tūkstošiem migrantu iekļūšanas mēģinājums Polijā.

Naktī uz trešdienu divām baltkrievu drošībnieku atvestām migrantu grupām izdevies pārvarēt robežu un ielauzties Polijā.

Rietumos uzskata, ka migrācijas organizēšana varētu būt Lukašenko atriebība par sankcijām un spiediena izdarīšana pret Briseli.

Minister @mblaszczak: I receive many signals and requests to convey thanks and expressions of respect to the 🇵🇱soldiers and 🇵🇱officers currently serving on the 🇵🇱-🇧🇾border. We are with you! https://t.co/onYJTF36n8 — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 10, 2021