Krievijas iebrukums suverēnā valstī, tās pastrādātie jau vairāk nekā 44 000 noziegumu, no kuriem vairāk nekā 30 000 ir kara noziegumi, veidotās filtrācijas nometnes un nelikumīga Ukrainas pilsoņu, tostarp bērnu, izvešana un adoptācijas organizēšana Krievijā. Vai pie tā visa vainīga tikai Maskavas politiskā elite, vai tomēr to ietekmē arī plašāka Krievijas sabiedrības daļa?



Ar okupantu paveikto zvērību sarakstu izrādījies nepietiekami, lai Eiropas valstis un lielvara aiz okeāna vienoti un ar visiem pieejamiem instrumentiem iestātos pret Maskavas brutalitāti. Šoreiz bažas rada atsevišķu valstu nevēlēšanās ieviest vīzu izsniegšanas Krievijas pilsoņiem aizliegumu.

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska priekšlikums, ka Eiropas Savienība (ES) aizliegtu vīzas visiem Krievijas tūristiem, bloka galvaspilsētās ir izraisījis debates par morāli, kolektīvo vainas apziņu un varas izmantošanu agresīvu aktoru apstādināšanai. Lai gan 31. augustā Prāgā Eiropas Savienības dalībvalstis apturēja 2007. gada līguma darbību par atvieglotās vīzu izsniegšanas kārtību Krievijas pilsoņiem, vispārējais vīzu aizliegums netika pieņemts..

Sarunā ar portālu "Delfi" arī Ukrainas parlamenta priekšsēdētājs Ruslans Stefančuks izteica aicinājumu pārtraukt izsniegt Krievijas pilsoņiem Šengenas vīzas, sakot: "Ir ļoti negodīgi, ka ukraiņu bērni sēž bumbu patvertnēs, kamēr Krievijas elites bērni apmeklē labākās skolas Rietumos." Stefančuks uzsvēra, ka ir dziļi pārliecināts, ka tikai pilnvērtīgas sankcijas, bez izņēmumiem, var ietekmēt Krievijas uzvedību. Viņa skatījumā, Krievijas pilsoņi, kas ceļo, izplata kara vīrusu visā pasaulē. "Tas ir kā epidēmija, un Krievijas pilsoņu izolācija radīs tādu kā intelektuālo karantīnu civilizētajai pasaulei," raidījumā "Komandcentrs" skaidroja Ukrainas politiķis.

Savukārt BendžaminsTaliss, analītiķis no Berlīnes, apgalvo, ka aizliegumi ne tikai atturētu krievus no brīvdienām Eiropā, kamēr viņu karaspēks nogalina ukraiņus, bet arī dotu iespēju eiropiešiem izmantot savu varu nozīmīgos un stratēģiskos nolūkos. "Aizliegums ir patiesi spēcīga apņemšanās izpausme," viņš teica. Analītiķis skaidroja, ka tas Krievijas pilsoņiem norādītu, ka "ceļošana uz Eiropu ir privilēģija un jums tā ir nozīmīga, bet mēs to spējam atņemt", viņu citē medijs "The New York Times".

Neskatoties uz šiem argumentiem un apsvērumiem, valstīm joprojām ir ļoti atšķirīgi skaidrojumi, kāpēc vīzu izsniegšanas aizliegumu ieviest vai neieviest.

Igaunija – pirmā valsts, kura aizliedza Krievijas pilsoņiem šķērsot valsts robežu

Igaunija bija pirmā valsts, kas ierobežoja Krievijas pilsoņu ieceļošanu savā teritorijā. No 2022. gada 18. augusta Krievijas pilsoņi ar Igaunijas vīzu netiek