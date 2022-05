Ukraiņu pretuzbrukumu pie Harkivas nevar apturēt, uzskata amatpersona

Ukrainas Bruņoto spēku pretuzbrukumu Harkivas apgabalā krievi nespēs apturēt un paši to saprot, tāpēc spridzina tiltus, uzskata Ukrainas Iekšlietu ministra padomnieks Vadims Denisenko.

"Domāju, ka mūsu pretuzbrukumu nevarēs apturēt, un krievi to jūt. Tāpēc viņi dažkārt haotiski atkāpjas, spridzina tiltus, lai mūsu pretuzbrukumu apturētu," Denisenko citē aģentūra UNIAN.

Krievijas spēki ir nobažījušies, ka ukraiņi nokļūs viņu aizmugurē, paskaidro amatpersona.

Ukrainas spēki pēdējās nedēļās veiksmīgā pretuzbrukumā atgūst okupētās teritorijas Harkivas apgabalā. Savukārt pirmdien Ukrainas Aizsardzības ministrija ziņo, ka ir sasniegta Krievijas robeža.

Beyond words. Today Ukrainian military 227th battalion of the 127th territorial defense brigade reached the border with Russia in the Kharkiv region. Glory to Ukraine! 💪🏻🇺🇦 pic.twitter.com/wFEFS89GhV