Uzbrukums puisim ar Ukrainas karogu: bijušo policisti rosina apsūdzēt par bezdarbību

Iekšējās drošības birojs (IDB) prokuratūru lūdzis sākt kriminālvajāšanu pret bijušo Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes amatpersonu par tīšu valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kuras dēl radīts būtisks kaitējums pārvaldības kārtībai un ievērojami apdraudētas citas ar likumu aizsargātas intereses, portāls "Delfi" uzzināja IDB.

Minētā VP amatpersona, zinot par uzbrukumu personai, kurai uz pleciem bija aplikts Ukrainas karogs, un tā izdarītāju, normatīvajos aktos noteiktā kārtībā neziņoja par notikušo policijai, kā arī procesuālo darbību laikā policijas amatpersonām neatklāja noziedzīgo nodarījumu veikušā atrašanās vietu, lai gan viņai tā bija zināma.

Amatpersonas dienests VP pēc notikušā tika pārtraukts.

Par bijušās VP amatpersonas iespējami veikto noziedzīgo nodarījumu Noziedzīgu nodarījumu valsts institūciju dienestā izmeklēšanas prokuratūrai ir nodots kriminālprocess ar ierosinājumu uzsākt kriminālvajāšanu par Krimināllikuma 319. panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma – valsts amatpersonas bezdarbība – izdarīšanu.

Likums par to kā sodu paredz piemērot brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai probācijas uzraudzību, vai sabiedrisko darbu, vai arī naudas sodu.

IDB papildina, ka minētais kriminālprocess prokuratūrā tika izdalīts no VP uzsākta kriminālprocesa un jūnija vidū nodots IDB noziedzīgā nodarījuma izmeklēšanas veikšanai.

IDB atgādina, ka nevienu personu nevar uzskatīt par vainīgu noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, kamēr tās vaina nav pierādīta Kriminālprocesa likumā paredzētajā kārtībā.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka maija beigās sabiedrību pāršalca ziņa par to, ka skolnieku ar Ukrainas karogu gājienā "Par atbrīvošanos no padomju mantojuma" piekāvis kāds no auto pēkšņi izlēcis vīrietis, kurš pats no notikuma vietas aizbēdzis, bet vēlāk atrasts mājas bēniņos aiz skursteņa un aizturēts.

Pēcāk arī publiski izskanēja, ka agresora dzīvesbiedre, kura notikuma brīdī viņam sēdējusi blakus auto, ir policijas darbiniece. Viņa sākotnēji no darba tika atstādināta. Tā kā pastāvēja aizdomas, ka sieviete palīdzējusi vīrietim slēpt savu auto un slēpties pašam, prokurore izdalīja atsevišķu procesu un nosūtīja to izvērtēšanai IDB.

Vīrietim, kurš uzbruka skolniekam, prokurors sagatavoja priekšrakstu par sodu – 200 stundām sabiedriski derīga darba. Sitējs jaunietim ir arī samaksājis prasīto morālo kompensāciju.

Cietušā jaunieša advokāts Egons Rusanovs iepriekš norādīja, ka tikai reāls cietumsods var atturēt citus no šādiem naida noziegumiem.

Vēlāk viņš "Facebook" informēja, ka Ģenerālprokuratūra atcēlusi prokurora pieņemto lēmumu par sabiedriskajiem darbiem policistes dzīvesbiedram. Rusanovs rakstīja, ka saņēmis vēstuli no Ģenerālprokuratūras, ka 14. jūnija prokurora priekšraksts par sodu atcelts kā nepamatots un kriminālprocess tiek atjaunots. Tagad likumsargiem esot jāvērtē naida noziegumu esamība vīrieša rīcībā.