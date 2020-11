Arī bāriņtiesu darbinieki pieprasa Petravičas demisiju

Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija pievienojas Sociālo darbinieku biedrībai un pieprasa Labklājības ministres Ramonas Petravičas (KPV LV) demisiju, informēja asociācijā.

2021. gadā alternatīvo nodokļu režīmu dalībniekiem ar ienākumiem zem minimālās algas jeb mazākiem par 500 eiro būs jāvēršas sociālajā dienestā, lai varētu neveikt pilnu minimālo sociālo iemaksu, 26. oktobrī pēc koalīcijas sanāksmes žurnālistiem pavēstīja labklājības ministre.

Plānotās izmaiņas jau satraukušas Sociālo darbinieku biedrību, kura nedēļas sākumā izteica neuzticību labklājības ministrei Ramonai Petravičai (KPV LV) un pieprasīja viņas demisiju. Šādu pašu aicinājumu izteikusi arī politiskā partija "Progresīvie". Taču pati Petraviča noraida pārmetumus par sociālajām iemaksām.

Tagad arī Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadzis ir lūzis: "Pievienojamies Sociālo darbinieku biedrības paustajam viedoklim par labklājības ministres un Labklājības ministrijas augstākās vadības nekompetenci, proti - rīcības pretrunīgumu, neatbilstību sociālā darba pamatprincipiem, sociālā dienesta būtībai un, iespējams pat, ieceres prettiesiskumu."

Asociācija vērš uzmanību, ka uz to, ka Labklājības ministrija vairāk nekā gadu nav spējusi rast nedz dialogu ar speciālistiem, nedz risinājumu bērnu tiesību aizsardzības un bāriņtiesu reformai. "Tas novedis pie tā, ka pašvaldību reformu priekšvakarā mūsu valstī nav skaidri formulētas nākotnes nedz bērnu tiesību aizsardzības jomā, nedz bāriņtiesu tālākā attīstībā. Tāpēc Labklājības ministrijas vadība ir zaudējusi ne tikai sociālā darba speciālistu un sociālo darbinieku, bet arī bāriņtiesu speciālistu uzticību," rakstīts asociācijas vēstulē amatpersonām un iestādēm.

Asociācija vērš uzmanību, ka jebkura nestabilitāte sociālā darba jomā atstāj iespaidu arī uz bāriņtiesu jomu. Tāpēc Latvijas bāriņtiesu darbinieku asociācija pievienojas Sociālo darbinieku biedrības aicinājumam apstādināt Finanšu un Labklājības ministriju iniciatīvu uzlikt pašvaldību sociālajiem dienestiem jaunu un neraksturīgu funkciju – vērtēt pašnodarbināto un mikrouzņēmuma nodokļa maksājumu atbilstību trūcīgas personas statusam vai sniegt apliecinājumu, ka viņa ienākumi ir nepietiekami, lai viņi varētu saņemt iespēju nemaksāt minimālās obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Bāriņtiesas uzticību Labklājības ministrija zaudējusi arī, "pamatojoties uz ilgstošu sadarbības trūkumu ar bāriņtiesu speciālistiem, kuri jau vismaz gadu nevar sagaidīt publiski pasludinātās Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas reformas aprises, kuras "ēnā", neraugoties uz dažādu līmeņu amatpersonu publiski pausto kritiku, bāriņtiesām ir jāturpina darbs".

Vēstīts, ka ceturtdien, 5. septembrī, Ministru kabinets vairāku stundu ilgajā sēdē, izvērtējot nākamā gada budžeta likumprojektu paketei iesniegtos priekšlikumus, starp pirmo un otro galīgo lasījumu, kā to paredz likums, vienojās, ka turpinās izvērtēt grozījumus likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" un diskusijas par to, vai šobrīd izvēlētā mehānisma – sociālais dienests, kas palīdz valdībai nošķirt tos cilvēkus, kuri nevēlas maksāt nodokļus, no tiem, kuriem tiešām maza alga – vietā to labāk nevarētu veikt kāds cits dienests.

Jau ziņots, ka nedēļas sākuma Sociālo darbinieku biedrība un politiskā partija "Progresīvie" izteica neuzticību ministrei Petravičai, aicinot viņu demisionēt.

Biedrība izsaka neuzticību Petravičai par "centieniem noteikt sociālajiem dienestiem neraksturīgu funkciju – piedalīties nodokļu iekasēšanā, kā arī nespēju aizstāvēt labklājības nozares darbiniekus pret Finanšu ministrijas teroru".

Sociālo darbinieku biedrība visus sociālos darbiniekus un sociālo pakalpojumu sniedzējus aicina "būt vienotiem izbeigt šo absurdu, kas nostādītu sociālā darba speciālistus pret iedzīvotājiem ar zemiem ienākumiem. Kā arī cilvēkus ar zemiem ienākumiem uzskatīt par noziedzniekiem, kuriem kā soda mērs ir noteikts vērsties sociālajā dienestā".

Savukārt "Progresīvie" valdes līdzpriekšsēdētāja Antoņina Ņenaševa norādījusi, ka labklājības ministres atkārtotā nespēja izprast un aizstāvēt savu pārstāvēto nozari ir tikai aisberga redzamā daļa. "Aiz sociālās palīdzības izkārtnēm mēs redzam Finanšu ministrijas ieceri, pēc kuras ieviešanas Latvijas neaizsargātākie un nabadzīgākie iedzīvotāji būs spiesti maksāt par Petravičas nespēju aizstāvēt savu nozari no valdības cīņas pret nodokļu optimizāciju," uzsvērusi Ņenaševa.