Audits noderētu arī 'Rīgas namu pārvaldniekā', uzskata Burovs

Veikt auditu būtu vērts arī SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP), intervijā Latvijas Radio teica Rīgas vicemērs Oļegs Burovs (GKR).

Burovs atgādināja, ka pirms 2017. gada pašvaldības vēlēšanām visvairāk iedzīvotāju sūdzību izskanēja tieši par RNP darbu.

Vienlaikus vicemērs norādīja, ka audita veikšana nav jāuztver kā politisks solis.

Līdz šā gada beigām plānots izveidot arī RNP padomi, atklāja Burovs. Viņš arīdzan pastāstīja, ka jau trešdien Īpašuma departaments plāno noslēgt līgumu ar personāla atlases kompāniju, kas meklēs pašvaldības SIA "Rīgas satiksme" padomei piemērotus kandidātus.

Opozīcijas deputāts Vilnis Ķirsis (V) kritizēja, ka, piemēram, "Rīgas siltuma" padomē strādā arī politiski cilvēki – domes deputāts Vjačeslavs Stepaņenko (GKR) un Rīgas izpilddirektors Juris Radzevičs (GKR).

Ziņots, ka "Gods kalpot Rīgai" valde pērn decembrī, kad nolēma Andra Amerika (GKR) atstātajam mēra vietnieka amatam virzīt Burovu, apņēmās arī pārskatīt Rīgas domes kapitālsabiedrību uzraudzību.

RNP kapitāldaļu turētāja tiesības no mēra Nila Ušakova (S) ir pārņēmis otrs vietnieks Vadims Baraņņiks (S). Viņš intervijā Latvijas Radio piekrita Burovam, ka nepieciešams sakārtot Rīgas kapitālsabiedrības.

Vēstīts, ka 2015. gada augustā Valsts kontrole publiskoja "Rīgas namu pārvaldniekā" veikto revīziju, kurā secināts, ka dzīvokļu īpašnieki apmaksā uzņēmuma izšķērdību. Proti, RNP, sniedzot ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu nesaistītus pakalpojumus, 2013. un 2014. gadā ir guvusi ieņēmumus vismaz 2,41 miljona eiro apmērā, taču ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītās izmaksas ir seguši dzīvokļu īpašnieki, jo tikai neliela daļa no šo pakalpojumu izmaksām ir attiecināta uz pārējo saimniecisko darbību, bet lielākā daļa – uz pamatdarbību, nepamatoti paaugstinot pārvaldīšanas maksu.

Tostarp Valsts kontrole konstatēja, ka laika posmā no 2014. līdz 2015. gadam RNP, iespējams, fiktīvi nodarbināti 12 darbinieki. Viņi par faktiski neveiktiem darba pienākumiem saņēmuši darba algu. Valsts kontrole vērsās Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūrā, kura sāka kriminālprocesu un nodeva to izmeklēšanai Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldei. Pērn aprīlī policija beidza izmeklēšanu, secinot, ka fiktīvās nodarbināšanas cēlā no RNP izkrāpti 150 tūkstoši eiro. Kriminālvajāšanu uzsāka pret 12 personām.

2016. gada janvārī Rīgas dome paziņoja, ka pašvaldības Audita un revīzijas pārvalde ir pabeigusi mēra Nila Ušakova (S) uzdoto pārbaudi par uzņēmuma finansiāli saimniecisko darbību 2014. gadā un pārvaldes ziņojumā par veikto revīziju nav konstatēti pārkāpumi, kas liktu lemt par valdes locekļu atsaukšanu.

Pēc kriminālprocesa sākšanas Rīgas domes opozīcija 2017. gada 3. maijā sasauca ārkārtas sēdi, kurā rosināja atlaist RNP valdes priekšsēdētāju Ivo Leci, kā arī pārējos valdes locekļus. Šo ieceri pozīcija noraidīja. Mēnesi vēlāk mērs Ušakovs paziņoja, ka reformēs RNP, jo klibojot uzņēmuma darba kvalitāte ar klientiem.

2017. gada oktobrī dome nomainīja RNP vadību, Leča vietā ieceļot kādreizējo SIA "Latio Namsaimnieks" vadītāju Aivaru Gontarevu. Lecis darbu uzņēmumā turpināja kā valdes loceklis.

Valdē strādā arī Rolands Pogulis, kuru īsi pirms pašvaldību vēlēšanām izslēdza no partijas "Latvijas attīstībai" rindām par Ušakovam simpatizējoša paziņojuma ierakstīšanu sociālajā tīklā "Facebook".

2017. gadā RNP apgrozīja 55 592 820 eiro, nopelnot 690 416 eiro, liecina "Lursoft" pieejamā informācija.