Brasas tiltu sola pabeigt līdz nākamā gada Dziesmu svētkiem

Brasas tilta pārbūvi plānots pabeigt līdz nākamajiem Dziesmu svētkiem, kas notiks 2023. gada vasarā, ceturtdien preses konferencē pavēstīja Rīgas domes vicemērs Vilnis Ķirsis (JV).

"Par šodienu nāk prātā viens vārds – beidzot tas ir noticis. Šis ir pats izaicinošākais no mantotajiem projektiem, kura vēsture aizsākās 2012. gadā," sacīja politiķis, piebilstot, ka šim tiltam jau bija jābūt gatavam.

Viņš skaidroja, ka no sākotnējās idejas par tilta remontu šobrīd ir nonākts līdz iecerei par jauna tilta būvniecību. "No šodienas Brasas tiltā sākas būvniecības darbi. Mērķis ir darīt visu, lai šo tiltu pabeigtu līdz Dziesmu svētkiem, lai to dalībnieki varētu apmeklēt nākamā gada Dziesmu svētkus, ejot pa šo tiltu vai izmantojot sabiedrisko transportu," sacīja Ķirsis.

Tāpat viņš atzina, ka šajā procesā nevar izslēgt arī "ne tik paredzamus gadījumus", kā piemēru minot, 2019. gada būvdarbu laikā atrakto apbedījuma vietu.

Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks (JV) skaidroja, ka, lai arī visi būvniecības objekti ir svarīgi, šis ir īpaši izceļams. Turklāt šajā gadījumā arī dots konkrēts uzdevums – paspēt līdz Dziesmu svētkiem.

Kontekstā ar "Rīgas satiksmes" transportu, kas kursē pāri tiltam, Pulks pauda, ka gadījumā, ja būvdarbu laikā izrādīsies, ka sabiedrisko transportu izmantot nevarēs, domei ir "plāns B", lai nodrošinātu, ka cilvēki var nokļūt, kur viņiem nepieciešams, neizmantojot tiltu.

Domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivods žurnālistiem uzsvēra, ka par tilta drošību nav pamata satraukties, jo situācija tiks konstanti monitorēta. Pēc viņa paustā, šobrīd jau viena tilta puse ir demontēta, un tur var sākt izbūves darbus.

Kā vēstīts, pagājušajā nedēļā Ministru kabinets atbalstīja aizdevuma piešķiršanu Brasas tilta pārbūvei. Pārbūves izmaksas tiek lēstas vairāk nekā 13 miljoni eiro. Izmaksu sadalījumā 85% no summas nāks no valsts budžeta līdzekļiem, bet atlikušie15% no pašvaldības līdzekļiem.

Brasas tilta pārbūvi veiks piegādātāju apvienību "CP – Rīgas tilti", kurā apvienojušies AS "Ceļu pārvalde" un SIA "Rīgas tilti", būvuzraudzību nodrošinās piegādātāju apvienība "KBL&ISL".

Brasas pārvads pār dzelzceļu uzbūvēts un nodots ekspluatācijā 1959. gadā, tā kopējais garums ir 116 metri.

Tāpat ziņots, ka dome nesen atbalstīju arī citu līdzīgu projektu realizāciju. Proti, 11. aprīlī Rīgas domes Satiksmes un transporta lietu komitejas deputāti konceptuāli atbalstīja vairāku infrastruktūras objektu – Gaisa tilta, Gustava Zemgala pārvada, Jorģa Zemitāna tilta, Vanšu tilta un Mūkusalas krastmalas – atjaunošanu un pārbūvi galvaspilsētā.