Covid-19: septembra beigās vakcināciju pabeiguši 69% publiskajā sektorā strādājošo

26. septembrī valsts un pašvaldību sektorā no kopējā darbinieku skaita pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 pabeiguši bija 69% darbinieku, liecina Ekonomikas ministrijas (EM) publiskotā informācija.

Lielākais vakcinēto īpatsvars bijis starp veselības aprūpes darbiniekiem – 83%, kam sekoja bibliotēku darbinieki, kuru vakcinācijas īpatsvars profesijā septembra beigās sasniedza 74%, tikpat liels vakcinācijas īpatsvars novērots arī starp starp pedagogiem un augstskolu pasniedzējiem.

Augstāki par vidējo vakcinācijas aptveres rādītāji bija arī muzeju darbiniekiem, kur pilnu vakcinācijas kursu bija pabeiguši 70% no strādājošajiem. Nedaudz mazāk – 68% – vakcinācijas rādītājs sasniegt starp kultūras iestāžu darbiniekiem, uz to brīdi vakcinēti bija arī 65% policijas darbinieki, kā arī 54% no ugunsdzēsējiem.

Kā ziņots, piektdien valdībā paredzēts publiskajā sektorā strādājošajiem noteikt obligātu prasību vakcinēties.

Pēc Krīzes vadības padomes (KVP) sēdes, kurā pieņemts konkrētais lēmums, Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) skaidroja, ka ministrijas strādā pie vadlīnijām, kā darba devējiem rīkoties saistībā ar darbinieku vakcinēšanos. Ja līdz šim pienākums vakcinēties tika noteikts mediķiem, pedagogiem un sociālās aprūpes centru darbiniekiem, tad tagad KVP lēma, ka obligāti jāvakcinējas būs arī publiskajā sektorā strādājošajiem – gan valsts, gan pašvaldību sektorā.

Tāpat tiks paplašinātas vakcinācijas prasības privātajā sektorā. Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) pēc KVP sēdes pauda, ka privātajiem darba devējiem ar gaidāmo Ministru kabineta lēmumu tiks uzdots obligāti izvērtēt pienākumu noteiktiem darbiniekiem vakcinēties, īpašu uzmanību vēršot uz personām, kuru darbība ir kritiski nepieciešama uzņēmuma darbības turpināšanai vai kuru darba pienākumi iekļauj tiešu kontaktu ar klientiem.

Saistībā ar augsto Covid-19 izplatību valstī uz trim mēnešiem paredzēts izsludināt ārkārtējo situāciju.