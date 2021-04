'Dzīvā rinda' vakcinācijas procesā jāievieš ikdienā, uzskata Levits un Kariņš

Lai vakcinācijas pret Covid-19 gaita būtu ātrāka, tā saucamo "dzīvo rindu" vakcinācijas procesā jāievieš ikdienā, portālam "Delfi" 22. aprīlī pēc attālinātas tikšanās, kurā piedalījās Valsts prezidents Egils Levitas un Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), paziņoja amatpersonas.

Kariņš gan uzsvēra, ka "nevajag iet galējībās". Viņš paskaidroja, ka prioritāri vakcīna jānodrošina tiem, kas ir prioritāro grupu saraksta. Taču līdztekus tam gadījumā, ja kāds no prioritārās grupas konkrētajā laikā nav ieradies saņemt savu Covid-19 vakcīnu, to varētu saņemt kāds cits. "Mums ir labāk, ja vienā pirmdienā 10 000 cilvēku saņem vakcīnu nekā vienā pirmdienā vakcīnu saņem 9000 prioritāro [grupu pārstāvji], un 1000 [cilvēki] paliek nevakcinēti. Tas ir lielāks ļaunums nekā ja būtu otrādi" preses konferencē portālam "Delfi" pauda premjers.

Viņš atzina, ka sistēmas, kas ļauj cilvēkiem elektroniski pieteikties Covid-19 vakcīnas saņemšanai, ir būtiskas, taču "ir jābūt ar atvērtām acīm".

Arī prezidents portālam "Delfi" norādīja, ka, viņaprāt, "dzīvās rindas" eksperiments nesis labus panākumus, tāpēc to vajadzētu turpināt. "Mēs visi gaidām, ka mēs varētu iziet no krīzes. Tas ["dzīvā rinda"] ir viens instruments, kā paātrināt vakcinācijas gaitas. Es to noteikti atbalstu," atzina Levits.

Jau vēstīts, ka publiskajā telpā gan premjers, gan prezidents jau iepriekš atbalstījis "dzīvās rindas" ieviešanu.

Jāatgādina, ka no pirmdienas, 19. aprīļa, darbu sācis uzlabotais manavakcina.lv portāls, kur iedzīvotāji no atvērtajām prioritārajām grupām varēs izvēlēties konkrētu vakcinācijas vietu un laiku no integrēto ārstniecības iestāžu un ģimenes ārstu prakšu kalendāriem.

