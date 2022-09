Elizabetei II līdzīga Anglijas valdnieka nav bijis, atzīst Vīķe-Freiberga

Lielbritānijas karaliene Elizabete II ir cilvēks, kas ir strādājis savai valstij un savai monarha sūtībai ar nodošanos un pienākuma apziņu. Visā Anglijas vēsturē nav bijis tāda monarha, kurš šādi pildījis savus pienākumus, ceturtdien Latvijas Televīzijas "Nakts ziņās" sacīja eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga.

Eksprezidente, kuras prezidentūras laikā Elizabete II viesojās Latvijā, izteicās, ka Elizabetes II mūžs ir pierādījums tam, cik reprezentatīvās valsts galvas funkcijas var būt svarīgas un spēlēt nozīmīgu lomu.

Vīķe-Freiberga izteica līdzjūtību Elizabetes dēlam jaunajam karalim Čārlzam III, visai karalienes ģimenei un Lielbritānijas tautai, kas karalieni ļoti mīlējusi un cienījusi kā unikālu personību, kas bija "novedusi savas valsts reprezentāciju līdz tādai perfekcijai, ko nav iespējams pārspēt".

Eksprezidente atminējās, ka Elizabete II savulaik atbraukusi uz Latviju labi informēta par valsti un apstākļiem šeit. Viņas vizītes laikā Lielbritānijas vēstniecība rīkojusi pieņemšanu, kur pēc karalienes lūguma bija sapulcēti visizcilākie Latvijas pārstāvji dažādās jomās. Karalienei bijis kas sakāms ikvienai no šīm grupām. "Es biju mēma no apbrīnas. Tas nav viegls darbs, to nevar kurš katrs cilvēks izdarīt," sacīja eksprezidente.

Tāpat Vīķe-Freiberga atzina, ka Elizabete II bijusi "monarhs moderniem laikiem". Kā persona viņa bijusi laipna, cieņas pilna, draudzīga. "Viņas cieņa un respekts pret katru cilvēku ir kas tāds, ko var tikai apbrīnot," teica eksprezidente.

"Es apbrīnoju šo spēju, kas viņai bija, izjust pienākumu, kas ir monarham un atšķiras no tā, kas ir ievēlētam valsts pārstāvim," pauda eksprezidente.

Kā ziņots, 96 gadu vecumā mūžībā devusies britu karaliene Elizabete II.

Pēc viņas nāves nākamais troņa mantinieks ir viņas 73 gadus vecais dēls princis Čārlzs. Viņš turpmāk oficiāli tiks dēvēts par Čārlzu III, apstiprinājušas karaļnama amatpersonas.

Kā ziņots, Lielbritānijas karaliene Elizabete II ceturtdien atradās ārstu uzraudzībā Balmoralas pilī un pastāvēja bažas par viņas veselību, iepriekš paziņojusi Bekingemas pils.

"Šorīt pēc turpmākas izvērtēšanas karalienes ārsti ir nobažījušies par viņas majestātes veselību un ir ieteikuši palikt medicīniskā uzraudzībā," karaļnama paziņojumu citē raidsabiedrība BBC. Uz Balmoralas pili devās princis Čārlzs, Kornvolas hercogiene Kamilla un Kembridžas hercogs princis Viljams.

Uz pili devās arī citi karaliskās ģimenes pārstāvji, tostarp princis Harijs. BBC vēsta, ka Balmoralā ieradies princis Viljams kopā ar tēvočiem princi Endrū un princi Edvardu, un viņa sievu Sofiju. Kembridžas hercogiene Keita palikusi Vindzorā.

BBC atgādina, ka Elizabetei II jau gadu bijušas veselības problēmas, turklāt veselības stāvokļa dēļ viņa bieži atsevišķus pienākumus uzticējusi princim Čārlzam.

Gan Balmoralas rezidences ārpusē, gan pie Bekingemas pils jau ceturtdienas pēcpusdienā sāka pulcēties cilvēki. BBC vēsta, ka karogs pie Bekingemas pils ir nolaists pusmastā.

Ceturtdienas vakarā pie Bekingemas pils vārtiem arī izlikts paziņojums par karalienes Elizabetes II nāvi.