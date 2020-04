Iekšlietu dienesta amatpersonām par darbu Covid-19 ierobežošanā būs piemaksas

Ceturtdien, 16. aprīlī, Ministru kabinets nolēma piešķirt Iekšlietu ministrijai (IeM) finansējumu, kas nepārsniedz 2 590 703 eiro, lai nodrošinātu piemaksas no 12. marta līdz 31. maijam Valsts policijas, Valsts robežsardzes un Valsts drošības dienesta amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar "Covid-19" uzliesmojumu un seku novēršanu, portālu "Delfi" informēja IeM.

Ministru kabinetā iesniegtais rīkojuma projekts paredz, ka no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" tiek piešķirti papildu līdzekļi, lai laika periodā no 12. marta līdz 31. maijam nodrošinātu piemaksas par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos sabiedrības veselības apdraudējuma situācijā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu.

Piemaksu piešķiršanai tiek ņemti vērā noteikti kritēriji, tai skaitā, amatpersona ir tiešā saskarē ar Covid-19 inficētām vai iespējami inficētām personām, ir tiešā saskarē ar Covid-19 riska grupas pacientiem, kuriem nav apstiprināta slimība, bet ir jāievēro karantīna vai pašizolācija, veic darbu paaugstinātas intensitātes un apdraudējuma apstākļos, nodrošinot nozīmīgu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas ierobežošanā un izraisīto seku mazināšanā.

Ņemot vērā minēto, IeM rosinājusi noteikt piemaksas Valsts policijas un Valsts robežsardzes amatpersonām ar speciālām dienesta pakāpēm, kā arī Valsts drošības dienesta amatpersonām līdz 20% apmērā no mēnešalgas noteiktajā laika periodā.

IeM norāda, ka Valsts policija veic repatriācijas reisu pasažieru konvoju uz Lietuvas un Igaunijas robežu, karantīnas objektu apsardzi (patversme "Zilais krusts" un internātskola Bauskas novadā), kā arī pašizolācijas personu, kuras 14 dienu laikā atgriezušas no ārvalstīm, kontroli no 12. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām. Tāpat Valsts policija uzrauga personas, kurām noteikta Covid-19 infekcijas slimība, kā arī tās, kuras atzītas par Covid-19 slimnieka kontaktpersonu.

Valsts robežsardze pastiprināti kontrolē imigrāciju uz iekšējām robežām, veic robežpārbaudi personu grupām, kurām atļauta ārējās robežas šķērsošana, kā arī izsniedz un saņem apliecinājumus, nodrošina atbalstu repatriācijas avioreisu un jūras pārvadājumu nodrošināšanai un nodrošina individuālo pieprasījumu ārējās robežas šķērsošanai izskatīšanu.

Valsts robežsardze ārkārtējās situācija laikā arī nodarbojas ar sabiedrības konsultēšanu par Latvijas valsts robežas šķērsošanu.

Kā norādījusi IeM, patlaban, veicot savus tiešos dienesta pienākumus, saskarsmē ar personām "uz pirmās līnijas", Valsts policijā no 12. marta izolācijā atradušās 39 amatpersonas, savukārt Valsts robežsardzē – 40 amatpersonas.

IeM sistēmas iestāžu amatpersonas līdzīgi kā mediķi šobrīd tiešā veidā ir iesaistīti darbā ar Covid-19 riska grupām, skaidro IeM.

Attiecībā uz Valsts drošības dienesta darbu, IeM norāda, ka specdienesta amatpersonas sniedz regulāru operatīvu atbalstu epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanā kopš pirmā identificētā Covid-19 gadījuma.

Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" piešķirt IeM finansējumu, kas nepārsniedz 2 590 703 eiro, lai nodrošinātu piemaksas IeM sistēmas iestāžu amatpersonām par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos ārkārtas sabiedrības veselības apdraudējumā saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un seku novēršanu. Rīkojuma projekts paredz, ka iekšlietu ministrs pilnvarots lemt par finansējuma izlietojumu atbilstoši faktiskajai nepieciešamībai.

"Tāpat kā mediķi, arī iekšlietu sistēmas darbinieki šobrīd, veicot tūkstošiem kontroles par aizliegumu ievērošanu un drošības pasākumus uz robežas, sevi pakļauj paaugstinātam inficēšanās riskam, kā arī strādā papildus darba stundas. Tas, cik ātri atgūsimies no pandēmijas ir ne mazāk atkarīgs no dienestiem, kā no mediķiem, tieši tāpēc, novērtējot iesaistīto dienestu darbinieku darbu, uzveru, ka viņi ir pelnījuši arī finansiālu atzinību par paveikto," komentējis iekšlietu ministrs Sandis Ģirģens (KPV LV).

Visā Latvijā saistībā ar Covid-19 izplatīšanos 12. martā izsludināta ārkārtējā situācija, kas būs spēkā līdz 12. maijam. 29. martā, Ministru kabinets lēma par papildu piesardzības pasākumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai, turpmāk nosakot stingrākus pulcēšanās ierobežojumus publiskās vietās. Tagad pulcēšanās publiskās iekštelpās un ārtelpās ierobežota līdz diviem cilvēkiem un ar divu metru atstarpi no pārējiem. Izņēmums ir vienas ģimenes locekļiem, kā arī personām, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.

Jau vēstīts, ka Valsts policija piemērojusi arī bargus sodus personām, kas rupji pārkāpuši noteiktos ierobežojumus.

Piemēram, 10. aprīlī Valsts policija kādam Covid-19 slimniekam, kuram obligāti jāievēro pašizolācija, piemērojusi maksimālo naudas sodu – 2000 eiro.

Pārbaudot, vai personas, kurām ir noteikta stingra pašizolācija mājās vai karantīna, nekur nedodas un uzturas savā dzīvesvietā, policija konstatēja personu, kura to neievēro. Šim 1989. gadā dzimušajam vīrietim 2000 eiro tika piemērots vēlreiz, jo arī atkārtotā pārbaudē viņš nebija sastopams savā dzīvesvietā. Kopumā sodītajai personai par šādiem pārkāpumiem būs jāmaksā jau 4000 eiro.

Savukārt iepriekš, 8. aprīlī, Alūksnē kādai četru cilvēku kompānijai, kura neievēroja fizisko distancēšanos, piemērots kopumā 1450 eiro liels naudas sods. Trim vīriešiem katram piemērots 150 eiro naudas sods, bet ceturtajam kompānijas loceklim – 1000 eiro sods.