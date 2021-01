Jau šovakar Eiropas zāļu aģentūra varētu reģistrēt 'Moderna' vakcīnu; Latvijā būtu no 11. janvāra

Iespējams, jau šovakar Eiropas zāļu aģentūra varētu reģistrēt "Moderna" vakcīnu pret Covid-19, preses konferencē pēc valdošās koalīcijas partiju sadarbības sanāksmes pavēstīja veselības ministre Ilze Viņķele (AP).Latvijā "Moderna" vakcīna pret Covid-19 Latvijā varētu būt pieejama jau no 11.janvāra.

Viņķele sacīja, ka šonedēļ no Eiropas Zāļu aģentūras ir gaidāmas ļoti labas ziņas, jo, iespējams, ka jau šovakar, 4. janvārī, tiks reģistrēta ražotāja "Moderna" vakcīna, kas būs Latvijā pieejama jau no 11. janvāra. "Nupat esam saņēmuši ziņas no ražotāja par piegādes grafikiem, un pirmās piegādes no šī ražotāja varēs papildināt mūsu vakcīnu klāstu jau šī gada janvārī," sacīja ministre.

Latvijas vakcinācijas pret Covid-19 stratēģija, ar ko jau vairākkārt ir iepazīstināta valdība, un kas tiks skaidrota un papildināta tik ilgi, kamēr katram būs skaidri uztverama, ir balstīta uz diviem pamata principiem – vienīgais vakcinācijas ierobežojums var būt vakcīnu pieejamība, ko Latvija nevar ietekmēt, jo tas atkarīgs no ražotāju spējas vakcīnu piereģistrēt un no Eiropas Savienības kopējā iepirkuma. Visas pārējās lietas – loģistika, vakcinācijas kabineti un mobilo vakcinācijas kabinetu ierobežojumi nevar būt, un tie ir atrisināmi, sacīja Viņķele. Otrs princips paredz, ka vakcinācijas "portfelis" ir sadalīts atbilstoši tam, lai visi riski nebūtu koncentrēti uz viena ražotāja vakcīnu.

Liela nozīme Latvijas vakcinācijas "portfelī" ir ražotāja "Astra Zeneca" vakcīnai, kura no šobrīd pieejamām un reģistrācijas stadijā esošajām vakcīnām pētījumos pierāda spēju pārtraukt infekcijas transmisijas ķēdi. Šīs vakcīnas pieejamība ir pāris nedēļu jautājums, atzina Viņķele.

Ministre atzina, ka vakcinācijas plāns ir papildināts ar informāciju no ministrijām, pieliekot klāt grupas, kuru vakcinācija būtu kritiski svarīga sākotnējā stadijā. Plāns ir dzīvs dokuments, kas ir nemitīgi papildināms, kaut vai tā iemesla dēļ, ka Eiropas Savienībā vakcīnas tiek reģistrētas dažādos ātrumos.

Pirmdien, 4. janvārī, Latvijā saņemta otrā "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnu pret Covid-19 piegāde Latvijā, mikroblogošanas vietnē "Twitter" ziņo veselības ministre Ilze Viņķele (AP).

Viņķele raksta, ka ir saņemtas trīs kastes ar 13 650 devām. Tās šobrīd atrodas Valsts asinsdonoru centrā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.

Kā ziņots, Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) 21. decembrī paziņoja, ka apstiprinājusi farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās Covid-19 vakcīnas izmantošanu Eiropas Savienībā (ES), paverot ceļu vakcinācijas uzsākšanai tuvākajās dienās. 26. decembrī Latvija saņēma pirmo kravu ar 9750 farmācijas uzņēmumu "Pfizer" un "BioNTech" izstrādātās vakcīnas pret Covid-19 devām.

28. decembrī Latvijā sākta vakcinācija pret Covid-19, kā pirmajiem to saņemot veselības aprūpes darbiniekiem, kuri strādā ar Covid-19 pacientiem slimnīcās, kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbiniekiem.

Covid-19 vakcīnas tiks apmaksātas no valsts budžeta. Veselības ministrijas stratēģija paredz, ka Latvijā vakcinācija notiks pakāpeniski. Vispirms vakcinēs medicīnas darbiniekus, savukārt pēc tam sociālās aprūpes centru klientus un darbiniekus, tiem sekos citi cilvēki, kuri ir riska grupās.