JV panāk savu: pārkāpumus satiksmes jomā Rīgā izmeklēs no jauna

Rīgas domes deputāti ceturtdien, 29. jūnijā, vienojās par neatkarīgas komisijas izveidi, lai izmeklētu iespējamos pārkāpumus Satiksmes departamenta amatpersonu darbībā.

Šis jautājums kļuvis par strīdus ābolu abu koalīcijā ietilpstošo partiju – "Jaunās vienotības" un "Par/Progresīvie" – starpā. Kopš no amatiem par iespējamiem pārkāpumiem ir atstādinātas divas Satiksmes departamenta amatpersonas, abās frakcijās ir uzskatu atšķirības par to, vai nepieciešama no izpilddirektora biroja neatkarīga disciplinārpārkāpumu izmeklēšanas komisija.

JV uzstāj uz neatkarīgas komisijas izveidi. To veidotu Juridiskās pārvaldes vadītāja, Pilsētas attīstības departamenta vadītājas vietniece būvniecības jautājumos, Dokumentu vadības pārvaldes vadītāja, taču kā novērotājus Ķirsis aicina pieaicināt pārstāvjus no Satiksmes ministrijas, Sabiedrības par atklātību – Delna, Latvijas Būvinženieru savienības un Rīgas apkaimju alianses.

Savukārt PP frakcija uzstāj, ka tiek pabeigta jau iesāktā izmeklēšana, kuru vada izpilddirektora padomnieks. Viņa iesaisti izmeklēšanā JV uzskata par pamatu objektivitātes apšaubīšanai.

Diskusijas turpinās otro dienu

Arī ceturtdien domes sēdē JV un PP frakciju pārstāvji apmainījās savstarpējam dzēlībām, kas nepaslīdēja garām opozīcijas pārstāvjiem, kuri daļu laika veltīja, lai uzsvērtu koalīcijas nesaskaņas