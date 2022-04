Kijivai dāvinās 11 'Rīgas satiksmes' autobusus; skubina ziedot ukraiņiem

Rīgas dome dāvinās Kijivai 11 pašvaldības uzņēmuma "Rīgas satiksme" "Mercedes-Benz" markas sabiedriskā transporta autobusus, lai palīdzētu atjaunot Ukrainas galvaspilsētas sabiedriskā transporta parku.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lai autobusi ceļā nedotos tukši, Rīgas dome kopā ar fondu "Ziedot.lv" aicina rīdziniekus piepildīt tos ar ziedojumiem Kijivas iedzīvotājiem.

SIA "Rīgas satiksme" valdes priekšsēdētāja Džineta Innusa aicina rīdziniekus piedalīties labdarības akcijā "Rīga-Kijivai" un ar ziedojumiem piepildīt "Rīgas satiksmes" dāvinātos autobusus.

"Tādējādi kara skartajā Ukrainā tiks nogādāta rīdzinieku saziedotā humanitārā palīdzība. Ukrainas cilvēkiem ļoti nepieciešamas praktiskas lietas, kas palīdzēs ikdienas dzīves nodrošināšanai," skaidro Innusa.

Rīdzinieki no 20. līdz 22. aprīlim aicināti piedalīties ziedojumu akcijā "Rīga-Kijivai", sarūpējot pārtikas, saimniecības un higiēnas preces, kā arī barību mājdzīvniekiem.

Kijiva šobrīd saskaras ar lielu civiliedzīvotāju bēgļu pieplūdumu no karā cietušajām galvaspilsētas piepilsētām – Bučas, Irpiņas, Borodjankas un citām.

Pēc domē paustā, Ukrainā cilvēkiem nepieciešamas praktiskas lietas, kas palīdzēs bēgļu ģimenēm, kara nopostītajām pilsētām un pagaidu izmitināšanas vietām.

Nepieciešamo ziedojumu vidū ir pārtikas preces, kā, piemēram, konservi, cukurs, eļļa, sāls, griķi, grūbas, makaroni, kukurūza, saldumi, rieksti, žāvētie augļi, sausiņi, barankas, šķīstošā kafija, tēja, aplejamā pārtika, kā arī bērnu pārtika.

Vajadzīgas esot arī saimniecības un higiēnas preces – portatīvie lādētāji, elektriskās tējkannas, kabatas lukturīši, mitrumizturīgā līmlente, bērnu un pieaugušo autiņbikses, zobu pasta, zobu birstes, higiēniskā lūpu krāsa, dušas želeja, ziepes, roku krēmi, bērnu paladziņi, jauna apakšveļa un zeķes, dvieļi un vitamīni.

Tāpat nepieciešama ir dzīvnieku barība – sausā dzīvnieku barība, dzīvnieku barības konservi un dzīvnieku kopšanas piederumi.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns (NA/LRA) uzsver, ka šis dāvinājums ir apliecinājums "mūsu konsekvencei un apņēmībai palīdzēt brīvai valstij, kas cieš no netaisna un nežēlīga kara".

Trešdien, 20. aprīlī, no pulksten 12 līdz 20 autobuss, kur nogādāt sarūpētos ziedojumus, atradīsies Rātslaukumā, ceturtdien, 21. aprīlī, no pulksten 15 līdz 20 – pie tirdzniecības centra "Spice", savukārt piektdien, 22. aprīlī, no pulksten 15 līdz 20 pie tirdzniecības centra "Akropole Alfa" B ieejas.

Tāpat, no 20. līdz 22. aprīlim, no pulksten 13 līdz 16 rīdziniekiem ir iespēja ziedojumus atstāt sev tuvākajā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra punktā – E.Smiļģa ielā 46, Gobas ielā 6a, Ieriķu ielā 43a, Daugavpils ielā 31 vai Ziemeļblāzmas ielā 36.

Kopā ar rīdzinieku sagādātajiem ziedojumiem uz Kijivu tiks nosūtīts pašvaldības SIA "Rīgas 1. slimnīca" sagatavotais medikamentu, pārsienamo un medicīnisko materiālu labdarības sūtījums ārstiem Ukrainā. Autobusi ar ziedojumiem ceļā uz Kijivu dosies nākamnedēļ.