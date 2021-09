'Lai pēc Paula nāves neseko punkts'. Izveidota Dr. Aldiņa piemiņas stipendija

"Jāceļ tā infektoloģija," – tā saviem ģimenes locekļiem mēdza teikt infektologs, hepatologs Pauls Aldiņš (49). Viņa dzīvību pēc mēnesi ilgas ārstēšanās pagājušā gada pēdējā dienā dzēsa Covid-19, drauds, kura nopietnību viņš apzinājās jau pandēmijas sākumā, uzreiz centās izglītot un no tā pasargāt savus bērnus. Viņš arī bija viens no ārstiem, kas ļoti iestājās par to, lai Latvijā Covid-19 pacientus varētu ārstēt ar pretvīrusa medikamentu remdisivīru un lai mūsu valsts nepaliktu bez šīm zālēm.

Pēc Aldiņa nāves daudz runāts par viņa ieguldījumu infektoloģijā, bet viņa ģimene un domubiedri – akadēmiskā vienība "Austrums" – vēlas, lai tas nebeigtos. Ir izveidota Dr. Paula Aldiņa piemiņas stipendija infektoloģijā. Tai var pieteikties līdz 10. oktobrim.

Ideja par šo stipendiju radās šī gada sākumā. "Milzīgā sāpju, zaudējuma un skumju periodā," atzīst Paula Aldiņa sieva Dina Aldiņa un piebilst, ka tās nepieciešamība pārrunāta ģimenē ar bērniem un ar "Austrumu". "Lai pēc Paula nāves neseko punkts, bet sākas teikums ar lielo burtu," saka Dina. Par šo stipendiju viņa šā gada martā arī stāstīja portālam "Delfi", sniedzot interviju rakstam par Paulu Aldiņu pandēmijai veltītajā rakstu sērijā "Zudušais gads". Dakteris Aldiņš Covid-19 pozitīvo testu saņēma pērnā gada 26. novembrī, savā darbavietā – Stradiņa slimnīcā veicot regulāros testus. Tas bija aptuveni mēnesi pirms Latvijā sākās mediķu vakcinācija. Rakstā atmiņās dalījās viņa ģimenes locekļi, kolēģi, kursabiedri, domubiedri "Austrumā" un pacienti. Stāstu par Aldiņu var lasīt šeit.

Tagad iecere par stipendiju izlolota – pēc ģimenes ierosinājuma akadēmiskā vienība "Austrums" izveidoja Dr. Paula Aldiņa piemiņas stipendiju infektoloģijā. Tā kļuva iespējama, pateicoties privātpersonām, kuras šā gada sākumā atsaucās aicinājumam ziedot stipendijas izveidei. "Austrums" aicina medicīnas studentus un rezidentus pieteikties P. Aldiņa piemiņas stipendijai infektoloģijā. Viens tūkstotis eiro tiks piešķirts izcilam ar infekcijas slimībām saistītam pētnieciskam vai praktiskam darbam medicīnas, farmācijas vai sabiedrības veselības jomā, informē akadēmiskā vienība "Austrums".

Allaž uzsvēra mainīgumu

"Paula dzīves aicinājums bija attīstīt Latvijas infektoloģijas jomu augstā, konkurētspējīgā līmenī, lai nākotnē izglābtu arvien vairāk dzīvību," atzīst Dina. Aldiņš, kurš strādāja abās Latvijas medicīnas augstskolās un Stradiņa slimnīcā, allaž uzsvēris medicīnas metožu un tehnoloģiju nemitīgo mainīgumu un inovācijas, tāpēc aicināja topošos Latvijas ārstus ne vien mērķtiecīgi iesaistīties dažādos zinātniskos pētījumos, bet arī papildināt zināšanas, aktīvi piedaloties starptautiskās konferencēs par un ap infektoloģijas nozares aktuālajiem jautājumiem.

"Stipendijas mērķis ir turpināt Paula aizsākto, motivējot un finansiāli palīdzot topošajiem infektologiem tiekties uz izcilību. Aicinām iesaistīties un vēlamies teikt, ka stipendijas kapitāla uzturēšanā aktīvi piedalīsimies arī mēs paši, ģimene, lai šādi spētu atbalstīt jaunos Latvijas ārstus – infektologus, zinātniekus," saka Dina.

Kolēģi Rīgas Stradiņa universitātē un Stradiņa slimnīcā ārsta Aldiņa ieguldījumu Latvijas infektoloģijas nozares attīstībā sauc par nepārvērtējamu – Aldiņš ir viens no HIV, imūnsupresēto pacientu un vīrusa hepatīta modernās ārstēšanas pamatlicējiem Latvijā. Aldiņš arī bija aknu transplantācijas ārstu komandā. Arī vārda tiešā nozīmē glāba dzīvības, jau pirms desmit gadiem aktualizējot jautājumu par reimatisko slimību pacientu vakcināciju, jo tiem ir augsts infekciju risks imūnsupresīvās terapijas un citu faktoru dēļ. Piedalījās arī ārstu konsīlijos, risinot sarežģītus gadījumus.

Apzinoties Paula plašo redzesloku, nemitīgo vilkmi pēc jaunām zināšanām un savu studentu iepazīstināšanas ar pašiem jaunākajiem, zinātnē balstītajiem pētījumiem, Dina, kura pēc profesijas ir ginekoloģe, arī pati nolēmusi vairāk pievērsties izglītošanas darbam.

Kādēļ 'tieši Austrums'

Var piebilst, ka "Zudušā gada" sērijas rakstā viņa atklāja, ka, lai arī infektoloģija un ginekoloģija nozīmē it kā dažādas profesijas, tomēr ar dzīvesbiedru viņi savā 31 gadu ilgajā kopīgajā dzīvē arī profesionālā ziņā gājuši roku rokā. Ikdienā nereti konsultējušies par pacientu ārstēšanu un dalījušies ar savām specifiskajām zināšanām. Pauls ikdienā strādāja kā infektologs, hepatologs Stradiņa slimnīcā – gan stacionārā, gan arī poliklīnikā konsultēja pacientus ar HIV infekciju, aknu un citām slimībām.

Ar akadēmisko vienību "Austrums" Paulu Aldiņu saistīja īpašas attiecības. "Austrums" ir trešā vecākā latviešu akadēmiskā mūža organizācija, ko 1883. gadā dibinājis Jānis Čakste un kas nav pārtraukusi darbību visā tās pastāvēšanas laikā. Kā norāda pati organizācija, draugu biedrība "Austrums" ir par Latvijas valstiskumu, demokrātiju, tradīcijām un tika radīta nacionālam, kultūras un sabiedriskam darbam. Pauls Aldiņš bija "Austruma" vecbiedrs un pirmais jaunietis, kurš tika uzņemts "Austrumā" pēc tā aktīvās darbības atjaunošanas Latvijā 1989. gada septembrī. Tolaik viņam bija 18 gadi. "Paulu uzņēma jauniešos kā biedru kandidātu tajā pašā dienā, kad atjaunoja "Austruma" aktīvo darbību Latvijā. Viņš tikko bija sācis studēt. Zīmīgi, ka "Austruma" darbības atjaunošana notika Paula dzimtas mājā Teikā," portālam "Delfi" stāstīja Mārtiņš Tarlaps, "Austruma" Vecbiedru komitejas priekšsēdētājs.

Paula Aldiņa vectēvs Alfrēds Rogalis bija austrumietis no starpkaru perioda. "Tieši caur šo radniecību un to, ka austrumieši arī tikās okupācijas laikā neformāli," stāstīja Tarlaps. Aldiņš "Austrumā", kas vieno dažādu profesiju pārstāvjus, iesaistījis arī citus ārstus, kā arī uzstājies ar akadēmiskajām lekcijām.

Paula Aldiņa mūža sapnis bija atjaunot dzimtas mājas, kur atdzima "Austrums". "Cik varēšu, es to uzturēšu un īstenošu vienu no Paula lielajiem mūža mērķiem – restaurēt viņa dzimtas mājas, ko viņa vectētiņš uzbūvēja 1935. gadā. Likšu lietā savas zināšanas un spēku, lai māja būtu tāda, kāda tā bija tajos laikos, un es vēlētos, lai tā būtu ne tikai tāda dzimtas māja, kur mitināties, bet vieta, kur uzņemsim draugus – no akadēmiskās vienības "Austrums", ārstus, gaišus, izglītotus cilvēkus," portālam "Delfi" norādīja Dina.

Kā pieteikties stipendijai

Dr. Paula Aldiņa stipendijas pretendentu pieteikumi līdz 2021. gada 10. oktobrim (ieskaitot) jānosūta uz e-pastu vecakais@austrums.lv (ar norādi "P. Aldiņa piemiņas stipendija"). Stipendijas nolikums: http://www.austrums.lv/par-mums/stipendijas.

Komisijas, kas vērtēs pieteikumus, sastāvā ir pieredzējuši un augstu vērtēti nozares profesionāļi: Doc., Dr. med. Aigars Reinis (Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Bioloģijas un mikrobioloģijas katedras docents, Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Apvienotās laboratorijas atbildīgais ārsts, "Austruma" vecbiedrs), prof. Pēteris Stradiņš (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Sirds ķirurģijas centra vadītājs, Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas fakultātes Ķirurģijas katedras profesors, "Austruma" vecbiedrs), Mg. iur., LL.M. Mārtiņš Tarlaps (ZAB COBALT vecākais speciālists, "Austruma" vecbiedrs), Dr. med. Dina Aldiņa (ginekoloģe, dzemdību speciāliste), prof. Uga Dumpis (Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Infekciju uzraudzības dienesta vadītājs, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors) un asoc. prof. Gunta Stūre (Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" 6. HIV/AIDS nodaļas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes Infektoloģijas katedras asociētā profesore, pētniece). "Austrums" arī informē, ka ikviens var atbalstīt "Austruma" un Paula Aldiņa ģimenes izveidoto stipendijas fondu, pievienojot savu ziedojumu (Akadēmiskā vienība "Austrums", konta Nr. LV63HABA0551042196599, AS "Swedbank" – ar norādi "Dr. Paula Aldiņa piemiņas stipendijas fonds").