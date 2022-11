Militārais vēsturnieks: Man bail, ka krievi vienā brīdī iemācīsies karot

Mēs cerējām, ka 21. gadsimtā karus izcīnīs roboti un droni, kurus vadīs īpaši apmācīti speciālisti, bet šopavasar Krievijas uzsāktais karš Ukrainā pierāda, ka mēs savā attīstībā nekur tālu no 20. gadsimta sākuma militārajiem konfliktiem neesam tikuši. "Dubļu bedres, kurās sēž karavīri, jau sadalījušies līķi, nenormāli daudz ieroču, nenormāls tukšums karavīru acīs," intervijā līdzības starp ierakumu karu pirms vairāk nekā 100 gadiem Eiropā un cīņām šobrīd Ukrainā pie Bahmutas apraksta militārais vēsturnieks, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.

Sarunā ar portālu "Delfi" vēsturnieks min lietas, kuras mēs joprojām varam mācīties no Latvijas Neatkarības kara, un skaidro, kā krievu izmantotā 2. pasaules kara taktika Ukrainā varētu sagādāt nopietnas problēmas.

Šobrīd, kad jūs skatāties ziņas no Ukrainas, vai varat tās uztvert mierīgi, es šeit nedomāju emocijas, vai arī nemitīgi nāk prātā analoģijas no iepriekšējiem kariem?

Pēdējā laikā es daudz domāju par dažādām Ukrainas bruņoto spēku vienībām un cīņām pie Bahmutas. Atsevišķām ukraiņu vienībām ir ļoti labi preses virsnieki, kas sniedz ziņas pārdomātā propagandas, šī vārda labā nozīmē, stilā. Ukrainas armijas labākās brigādes šobrīd cīnās pie Bahmutas, un tās publicē attēlus no privātās militārās kompānijas "Vagner" algotņu uzbrukumiem. Tie parāda, ka atsevišķas Krievijas bruņoto spēku daļas lēnām sāk apgūt 2. pasaules kara pieredzi, kā izmantot neapmācītus karavīrus. Šobrīd viņi īsti vēl to neprot un neapmācīto karavīru izmantošana beidzas ar lieliem zaudējumiem un maziem ieguvumiem.

Bet 2. pasaules karā Sarkanā armija gāja cauri tādam pašam asiņainam pašmācības procesam ar vada komandiera vidējo dzīves ilgumu divas nedēļas. Mēs redzam, kā tiek izmantoti "Vagner" rekrutētie kriminālnoziedznieki – divas trīs dienas apmācības, tad viņi dodas uz fronti, kur ātri mirst.

Pirmo daļu no 2. pasaules karā gūtajām mācībām "Vagner" vadība ir apguvusi. Tagad viņiem ir jāsaprot, kā izmantot šo neapmācīto cilvēku daudzumu. Tie ir atsevišķi algoritmi, kas viņiem ir jāizmanto, darām to, to un to un strādājam, lūk, šādi. Kad "Vagner" šo algoritmu atkodīs, Ukrainas bruņotajiem spēkiem tā būs ļoti asiņaina pieredze. Arī "Vagner" zaudējumi būs lieli, bet lēnā garā pretinieks burtiski pa gabalam tiks noēvelēts, sagrauts. Ukraiņu kaujas spējas kritīsies, pieredzējušie vada komandieri tiks izsisti no ierindas, un agri vai vēlu arī šīs labākās Ukrainas bruņoto spēku vienības sāks zaudēt savas kaujasspējas.

Tas notiks tāpēc, ka "Vagner" mēnešiem ilgi uzturēs nemainīgu uzbrukuma tempu vienā sektorā. Faktiski mēs to redzam jau tagad. Šobrīd "Vagner" spēki divos mēnešos ir pavirzījušies aptuveni desmit kilometrus, katru dienu viņi pavirzās pa 10, 20 metriem. Vēl nedaudz, un viņi sapratīs, kā šī sistēma strādāja 2. pasaules karā, un tad viņi dienā virzīsies pa 200 metriem uz priekšu vai vēlāk pat kilometru dienā. Ukraiņiem tie būs smagi zaudējumi.

Bet taču arī "Vagner" resursi nav neierobežoti, viņu algotņi krīt kaujās katru dienu.

Tās ir spekulācijas, bet sociālajos tīklos parādās ziņas, ka "Vagner" ir rekrutēti 10 līdz 25 tūkstoši kriminālnoziedznieku. Ja 25 tūkstošus karavīru izmanto ar pareizu pieeju, tas ir ļoti daudz. Šādā veidā, kā viņi iet uzbrukumā pie Bahmutas, "Vagner" to var darīt vēl