Mūžībā devusies Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Sandra Strence

Šā gada 10. decembrī aizsaulē devusies Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja Sandra Strence, apstiprināja tiesā.

Strence iepriekš arī bija Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja.

Šā gada jūnijā Tieslietu padome Strenci apstiprināja par Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāju. Viņa bija vienīgais kandidāts uz šo amatu.

Strence ir dzimusi 1958. gadā, 1997. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti.

No 1989. gada līdz 1991. gadam Strence strādāja republikāniskajā apvienībā "Kompjūteru klubs" par juristi, no 1994. gada līdz 1997. gadam – individuālajā uzņēmumā "Zālītes darbnīca" un SIA "Ripo-2", no 1996. gada līdz 1998. gadam – Rīgas Tehniskajā koledžā par tiesību zinību skolotāju.

1998. gada 16. jūnijā Saeima Strenci iecēla par Rīgas rajona tiesas tiesnesi, bet 2000. gada 25. maijā atkārtoti apstiprināja par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. No 2003. gada 1. jūlija Strence pildīja Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas amata pienākumus. Savukārt kopš 2014. gada Strence bija Rīgas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja.

Tiesu administrācijas pārstāve Ināra Makārova norādīja, ka Strence par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā saņēmusi Tieslietu ministrijas Atzinības rakstu un "Zelta spalvu", par izciliem sasniegumiem tiesu attīstībā un amata pienākumu pašaizliedzīgu pildīšanu – Goda zīmes un Goda rakstus. Tiesnese vairākus gadus darbojās Tieslietu padomē, bijusi tiesu ekspertu atestācijas komisijas locekle, Zvērinātu tiesu izpildītāju amata pretendentu atestācijas komisijas locekle, Latvijas Tiesnešu mācību centra padomes locekle.

Atvadu svētbrīdis notiks šī gada 16. decembrī, pulksten 13, Torņakalna baznīcā.