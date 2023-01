'Nevēlos taisnoties' un 'par 2000 eiro nestrādāšu' – deputāti apspriež savu algu

Pēc stundu garām diskusijām par valsts augstāko amatpersonu un deputātu atalgojuma kāpuma pamatotību Saeima ceturtdien, 12. janvārī, vienbalsīgi lēma uzdot Ministru kabinetam atkārtoti izvērtēt valsts augstāko amatpersonu atalgojuma pieaugumu no šā gada 1. janvāra.



Saeima lēma, ka valdībai ziņojums ar izvērtējuma rezultātiem parlamentā jāiesniedz līdz šī gada 15. aprīlim.

Minētais lēmums tika pieņemts, ņemot vērā Saeimā iesniegto kolektīvo iesniegumu par algu iesaldēšanu augstākajām valsts amatpersonām, ko parakstījuši 10 434 pilsoņi.

Iniciatīvas autori iesniegumā aicinājuši iesaldēt Valsts prezidenta, Saeimas priekšsēdētāja, Ministru prezidenta, parlamentāro sekretāru, ministru un Saeimas deputātu algas līdz brīdim, kad būs stabilizējusies ekonomiskā situācija – apturēts inflācijas kāpums, inflācija samazināta līdz samērīgam līmenim, kā arī ir pārvarēta krīze, kas saistīta ar gāzes un elektrības cenu kāpumu.

No janvāra būtiski aug amatpersonu atalgojums

Portāls "Delfi" jau vēstīja, ka 13. Saeima 2021. gada 16. novembrī galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, paredzot noteikt mēnešalgas līmeni valsts pārvaldē līdz 80% no privātajā sektorā maksātās algas. Tāpat likums paredz 2023. gadā būtiski celt valsts augstāko amatpersonu algu.

Tādējādi Valsts prezidents iepriekšējo 6260 eiro vietā no 1. janvāra saņems 7962 eiro, kas ir pieaugums par 27%. Saeimas priekšsēdētājs 4565 eiro vietā saņems 7962 eiro (+75%), Ministru prezidenta alga pieaugs no 5216 līdz 7962 eiro (+53%), parlamenta deputāti 2963 eiro vietā saņems 3981 eiro (+34%), ministriem alga pieaugs no 4952 eiro līdz 7052 eiro (+42%), bet parlamentārajiem sekretāriem - no 3841 līdz 6256 eiro (+63%), iepriekš vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "de facto".

'Nenormāls kāpums'

Ceturtdien, 12. janvārī, debašu laikā vairāki deputāti kritizēja algas pieaugumu.