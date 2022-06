No 1. jūlija jauna mājvieta būs jāmeklē aptuveni 3000 Ukrainas bēgļu, pauž LPS

No 1.jūlija, kad stāsies spēkā samazinātais atbalsts par Ukrainas bēgļu izmitināšanu, cita mītnes vieta būs jāmeklē aptuveni 3000 bēgļiem, noskaidroja Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS).

LPS norāda, ka ne tikai Rīgā, bet arī daudzās citās pašvaldībās ir sasniegtas bēgļu izmitināšanas kvotas. Tāda situācija ir Rēzeknē, Rēzeknes novadā, Saulkrastu, Tukuma, Varakļānu, Siguldas un citos novados.

Tāpat daudzām pašvaldībām uzņemto bēgļu skaits pietuvojies kvotas sasniegšanai. Turklāt jāapzinās, ka bēgļu plūsma tuvākajā laikā var palielināties.

LPS norāda, ka Latvijas valsts ir apņēmusies uzņemt Ukrainas civiliedzīvotājus, deleģējot pašvaldībām šī uzdevuma izpildi, un attiecīgi ir jāpiešķir arī atbilstošs finansējums izmitināšanai un ēdināšanai, kā arī citas palīdzības sniegšanai, lai to būtu iespējams nodrošināt.

Pašvaldības līdz šim ir nodrošinājušas un arī turpinās nodrošināt visu nepieciešamo palīdzību Ukrainas civiliedzīvotājiem, tomēr ir būtiski, ka valsts no savas puses pilda savas saistības, veido adekvātu atbalsta sistēmu un laicīgi kompensē pašvaldībām visus izdevumus, norāda LPS.

Šobrīd joprojām no valsts puses nav skaidrības par ilgtermiņa risinājumiem bēgļu uzņemšanā, savukārt pašvaldībām ir jābūt drošām, ka tiks kompensēti visi ar bēgļu uzņemšanu saistītie izdevumi un tas neradīs zaudējumus pašvaldību budžetā, jo tām vienlaikus ir jāturpina sniegt pakalpojumi un palīdzība pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kā arī jāgatavojas sarežģītajai situācijai ar jauno apkures sezonu, skaidro LPS.

Kā ziņots, nesaņemot atbalsta finansējumu, Rīga no 1. jūlija pārtrauks jaunu Ukrainas bēgļu izmitināšanu, šodien preses konferencē informēja Rīgas domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis (PP).

Pašlaik galvaspilsētā ir 1800 Ukrainas civiliedzīvotāju, kuri mitinās tūristu mītnēs.

Staķis uzdevis atbildīgajām amatpersonām sazināties ar tūristu mītnēm un informēt, ka pašvaldība piemaksās trūkstošos līdzekļus, un aicināt nelauzt līgumus par bēgļu izmitināšanu.

Līdz ar to Rīgā katru mēnesi bēgļu izmitināšanai nepieciešami 450 000 eiro, no kuriem valsts sedz 150 000 eiro, bet pašvaldība nodrošinās 300 000 eiro. Līdzekļi tiks ņemti no rezerves fonda, un to pietiks aptuveni diviem mēnešiem.

Rīgas mērs arī uzsvēra, ka pašlaik Rīgā ieradušies 16 600 bēgļu, kas ir par 3000 cilvēku vairāk, nekā noteikts nacionālajā bēgļu izmitināšanas plānā.

Līdz ar to Rīga vairs jaunus bēgļus neuzņems, ja netiks atrasts to uzturēšanas finansējums.

Kā ziņots, kopš Krievijas sāktā kara Ukrainā līdz šim Latvijā reģistrēti aptuveni 32 000 Ukrainas civiliedzīvotāju, bet teju 26 000 bēgļu izsniegti uzturēšanās dokumenti ar tiesībām uz nodarbinātību, liecina Iekšlietu ministrijas apkopotā informācija.