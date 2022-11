No 'rajona' uz Saeimu – kas slēpjas JV un NA līdzšinējo vietvalžu maciņos

Ienākumi sākot no 30 000 eiro un parādsaistības vairāk nekā 100 000 eiro, ducis transportlīdzekļu, īpašumi un, paralēli darbam reģionu labā, vēl citi pienākumi – to atklāj no "Jaunās vienotības" un Nacionālās apvienības 14. Saeimā ievēlēto Ropažu, Aizkraukles, Valmieras, Madonas un arī Rīgas pašvaldības deputātu deklarācijas.

Portāls "Delfi" pēc Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamo datu bāzē pieejamās informācijas piedāvā uzzināt, ko par 2021. gadu deklarējuši ir šo politisko spēku līdzšinējie pārstāvji Latvijas pašvaldības, kuri tagad darbosies parlamentā.

Rotberga ienākumi 46 992 eiro

Līdzšinējais Rīgas domes deputāts Uģis Rotbergs (JV) 2021. gadā guvis 46 992 eiro ienākumus, ko veidojusi nodibinājuma "Vides risinājumu institūts" alga – 23 616 eiro, kā arī galvaspilsētas pašvaldības maksātā alga – 23 376 eiro.

2021. gadā Rotbergs darbojies Rīgas vides aizsardzības fonda padomē, bijis SIA "Centre for Remote Sensing" valdē, bijis eksperts "Vides risinājumu institūtā", Pasaules dabas fonda valdes priekšsēdētājs un "Meierovica biedrība par progresīvām pārmaiņām" revīzijas komisijas vadītājs.

Viņš deklarējis 18 000 eiro parādsaistības.

Rotberga īpašumā ir dzīvoklis Rīgā.

Alus darītavas saimnieks Daģis nopelna 7581 eiro

Aizkraukles novada domes Mārtiņš Daģis (JV) 2021. gadā guvis 7518 eiro ienākumus, ko veidojusi šīs pašvaldības maksātā alga – 1589 eiro, Pļaviņu apvienības pārvaldes maksātā alga – 929 eiro un SIA "Ecos" maksātā alga – 5000 eiro.

Aizkraukles novada Aiviekstes pagasta "Buršos" reģistrētā SIA "Ecos" kā darbības veidu norādījusi alus ražošanu, liecina "Lursoft" dati. Daģis pērnā gada valsts amatpersonas deklarācijā norādījis, ka bijis šī uzņēmuma valdes priekšsēdētājs, kā arī 2860 eiro vērtu kapitāla daļu īpašnieks.

"Lursoft" dati atklāj, ka viņš bijis "Ecos" patiesā labuma guvējs. Gadu gan viņa vadītais uzņēmums noslēdzis ar vairāk nekā 4200 eiro zaudējumiem, taču apgrozījis 21 306 eiro.

Deģa deklarācija liecina, ka viņš bijis arī Pļaviņu apvienības pārvaldes domes deputāts un Pļaviņu novada īpašumu pārvaldības komisijas loceklis.

Deklarētas arī divas parādsaistības, kas pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – 9000 eiro un 10 000 eiro.

Viņa īpašumā ir zeme Aiviekstes pagastā, bet lietošanā kāds īpašums Rīgā.

Skrastiņš nopelna 67 767 eiro un uzkrāj 22 103 eiro

Valmieras novada domes deputāts Jānis Skrastiņš pērn guvis 67 767 eiro ienākumus, deklarējis 22 103 eiro uzkrājumus un 1454 eiro parādu, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Skrastiņš norādījis, ka pērn bijis komandieris Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, darbojies AS "Valmieras enerģija" padomē, "Valmierai un Vidzemei" valdē, kā arī biedrībā "Olimpiešu parks".

Valmieras novada pašvaldība viņam algā samaksājusi 7676 eiro, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta maksātā alga bijusi 28 348 eiro, Oksana Vītola par īpašumu samaksājusi 20 000 eiro, AS "Valmieras enerģija" maksātā alga bijusi 2561 eiro, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras maksātā pensija – 8 282 eiro, bet pabalsts – 514 eiro, bet no Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centra saņemti 386 eiro.

Viņam pieder īpašums Valmieras pagastā, 2008. gadā ražota vieglā automašīna "Mazda", bet AS "SEB banka" uzkrāti 22 103 eiro. 2021. gadā politiķis deklarējis vienu darījumu, kura vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – nekustamā īpašuma pārdošanu par 20 000 eiro.

Deklarētas arī 1454 eiro parādsaistības.

Ceļapīters pārdod māju un deklarē duci transportlīdzekļu

Madonas novada domes deputāts Andrejs Ceļapīters (JV) pērn guvis 40 006 eiro ienākumus, kā arī deklarējis 12 transportlīdzekļus, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Ceļapīters ir Praulienas pagasta zemnieku saimniecības "Kamatauskas" īpašnieks, kā arī viņš pērn bijis mednieku kolektīva "Prauliena" valdē.

Ceļapītera ienākumus pērn veidojuši 10 000 eiro par īpašuma pārdošanu, kas saņemti no SIA " Carbon energy systems", Madonas novada pašvaldības maksātā alga – 2006 eiro, no Kristīnes Kļaviņas saņemti 23 000 eiro, bet Mārtiņš Ģērmans kā ienākumus un saimnieciskās darbības un komercdarbības samaksājis 5000 eiro.

Viņa īpašumā ir būve Ļaudonas pagastā, zeme Mētrienas pagastā, zemesgabals Praulienas pagastā, bet lietošanā ir zeme un ēkas Praulienas pagastā.

Deklarācija liecina, ka politiķa īpašumā ir divas SIA "Madonas patērētāju biedrības" kapitāldaļas 56 eiro vērtībā.

Ceļapīteram pieder 12 dažādi transportlīdzekļi – 2005. gadā ražota vieglā automašīna "Volvo XC90", 1979. gadā ražots "Volvo" markas kravas transporta furgons, 1990. gadā ražota "Audi" markas automašīna, tai pašā gadā ražota piekabe – transporta kravas kaste "Maz", "VAZ" markas vieglā automašīna, kas ražota 1985. gadā, 1989. gadā ražots kombains "Jeņisej", 1985. gadā ražota lauksaimniecības tehnika, kā arī pieci traktori, kas ražoti no 1984. gada līdz 1991. gadam.

AS "Swedbank" uzkrāti 34 587 eiro, AS "SEB banka" – 287 eiro.

Viņš deklarējis vienu darījumu, kura vērtība pārsniedz 20 valdības noteiktās minimālās mēnešalgas – dzīvojamās mājas pārdošanu par 50 000 eiro.

Abu Meri nopelna 78 200 eiro; parādā – 214 344 eiro

Ropažu novada pašvaldības deputāts un priekšsēdētāja vietnieks Hosams Abu Meri pērn guvis 78 254 eiro ienākumus, ā arī deklarējis divus parādus 214 344 eiro kopvērtībā, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija par 2021. gadu.

Deklarācija par pērno gadu liecina, ka Abu Meri kā ārsts gastroenterologs strādājis VSIA " "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca", SIA "Veselības centrs 4", SIA "Jelgavas poliklīnika", SIA "RSU Ambulance", SIA "AMH". Tāpat viņš darbojies Arābu kultūras centra un "Latvijas-Libānas kultūras biedrības" valdēs, izīrējis savu nekustamo īpašumu, bijis Ministru prezidenta ārštata padomnieks un "Jaunās vienotības" domes priekšsēdētājs, kā arī lektors SIA "Sporta laboratorija".

No VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" saņemti 119 eiro, Ropažu novada pašvaldības maksātā alga bijusi 73 eiro, SIA "Veselības centrs 4" algā samaksājis 754 eiro, SIA "Jelgavas poliklīnika" maksātā alga bijusi 23 976 eiro, SIA "RSU Ambulance" maksātā alga – 580 eiro, no SIA "Sporta laboratorija" gūti 96 eiro ienākumi, SIA "AMH" maksātā alga bijusi 24 000 eiro, bet dividendes – 23 856 eiro, savukārt Jānis Zablovskis par īpašuma īri samaksājis 4800 eiro.

Deklarēti arī divi parādi – 99 990 eiro un 114 345 eiro.

Viņa īpašumā ir dzīvoklis un vēl kāds īpašums Rīgā, dzīvoklis Libānā, Beirūtā, bet kā kopīpašums deklarēta zeme un vēl viens dzīvoklis Rīgā, būve Rīgā, īpašums Garkalnes pagastā un zeme Ropažu pagastā, kā arī zeme un būve Libānā.

Tāpat politiķim pieder 98 SIA "AMH" kapitāla daļas 2842 eiro vērtībā, AS "Swedbank P & C Insurance" uzkrāti 10 893 eiro.

Grasberga ienākumi – 62 809 eiro

Valmieras novada pašvaldības deputāts Jānis Grasbergs (NA) 2021. gadā guvis 62 809 eiro ienākumus, liecina viņa valsts amatpersonas deklarācija.

Viņš norādījis, ka ir īpašnieks Kocēnu pagasta zemnieku saimniecībai "Jaunbeņķi", pērn bijis Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs un zemkopības ministra padomnieks, darbojies Rīgas Vasarsvētku draudzes "Dzīvības avots" padomē, "Czech University of Life Sciences Prague" konsultatīvajā padomē, kā arī bijis biedrības "Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzētāju asociācijas" valdē.

Grasberga īpašumā ir dzīvoklis un divi zemesgabali Bērzaines pagastā, kā arī zeme Kocēnu pagastā un arī 2010. gadā ražota "Volvo" markas automašīna.

No "Czech University of Life Sciences Prague" saņemta 2000 eiro alga, Valmieras novada pašvaldības maksātā alga bijusi 5508 eiro, Zemkopības ministrijas maksātā alga bijusi 35 686 eiro, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras algā saņemti 8139 eiro, bet no "Jaunbeņķiem" kā ienākumi no saimnieciskās darbības un komercdarbības saņemti 11 476 eiro.

Jau ziņots, ka 1. novembrī uz pirmo sēdi sanāca ievēlētie 14. Saeimas deputāti un tajā tika ievēlēts Saeimas Prezidijs.