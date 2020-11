1990. gadu sākumā, pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, prokuratūra kopā Totalitārisma seku dokumentēšanas centra (TSDC) speciālistiem sāka meklēt cilvēkus, kuri padomju okupācijas laikā pastrādāja noziegumus pret latviešu tautu. Tika uzsākta krimināllieta pret diviem augsta ranga Valsts drošības komitejas (VDK) virsniekiem un septiņiem VDK aģentiem. Visi viņi pēc 2. pasaules kara aktīvi darbojās Kurzemē, graujot latviešu pretošanās kustību okupācijas varai. 1997. gadā šie deviņi cilvēki bija miruši, lielākoties vecuma dēļ. Izņēmums bija bijušais VDK aģents “Kauliņš” jeb Leonīds Fomins, kurš pēc pirmās pratināšanas izdarīja pašnāvību.



Portāls "Delfi" ir uzsācis vairāku rakstu sēriju par čekas aģentu-kaujinieku Leonīdu Fominu (pirmaisun otrais raksts), kurš vainojams vismaz 19 cilvēku arestēšanā un deportēšanā uz Sibīriju, kā arī divu cilvēku nogalināšanā. Kopš 1945. gada 8. maija Fomins, kurš pašās kara beigās sāka dienēt vācu diversantu vienībā "Jagdverband", nelegāli atradās Kurzemes mežos un bija pieslējies vairākām nacionālo partizānu vienībām. 1946. gada 13. oktobrī viņu čekas sarīkotā operācijā Rīgā aizturēja kopā ar vairākiem citiem Kurzemes partizāniem. Pēc aizturēšanas Fomins sniedza sīkas jo sīkas liecības par visiem cilvēkiem, kas viņa partizānu vienībai Kurzemē palīdzējuši, kā arī detalizēti aprakstīja mežabrāļu grupas, ar kurām bijis kontaktā.

Pēc aizturēšanas un pratināšanām Fomins tika fiktīvi "nogalināts", viņa krimināllieta tika izbeigta, bet Fomins turpināja darboties kā čekas aģents-kaujinieks ar segvārdu "Kauliņš". Viņš, uzdodoties par nacionāli noskaņotu cilvēku, iefiltrējās vairākās Kurzemes partizānu vienībās, izspiegoja tās un palīdzēja čekai šīs grupas iznīcināt. Čekas vienībā Fomins dienēja līdz 1950. gadam, bet pēc tam pārcēlās uz dzīvi Tukumā un sāka strādāt vietējā slimnīcā par šoferi. Turpat Tukumā viņu 1994. gada aprīlī atrada TSDC izmeklētāji.

"Kā mēs viņu atradām? Es tobrīd centos dabūt rokā un savākt informāciju no visiem vēl dzīvajiem nacionālajiem partizāniem. Pa kripatiņai, pa kripatiņai. Visi jau par to Fominu zināja, un turpat Tukumā viņš bija. Turklāt ar to pašu vārdu, ar kuru bija darbojies kā čekas aģents-kaujinieks," portālam "Delfi" stāsta bijušais TSDC pētnieks Voldemārs Markuss.