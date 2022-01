Noteikts 2022./2023. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laiks

2022./2023. mācību gads Latvijas skolās sāksies 1. septembrī, savukārt vasaras brīvdienas skolēniem 1.–8. klasēm un 10.–11. klasēm sāksies 1. jūnijā.

Nākamā mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikus nosaka 18. janvārī Ministru kabinetā apstiprinātais Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) noteikumu projekts.

2022./2023. mācību gads 9. klašu skolēniem noslēgsies 14. jūnijā, savukārt 12. klašu skolēniem – 21. jūnijā.

Arī nākamajā mācību gadā, kā ierasts, būs divi mācību semestri. Pirmais ilgs no 2022. gada 1. septembra līdz 23. decembrim. Otrā semestra ilgums klasēm atšķiras. Proti, 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm noteikts otrais semestris būs no 2023. gada 9. janvāra līdz 31. maijam

9. klasēm 2. semestris ilgs no 2023. gada 9. janvāra līdz 14. jūnijam, bet 12. klasēm – no 2023. gada 9. janvāra līdz 21. jūnijam.

Mācību gadā skolēniem ierasti būs arī vairāki brīvlaiki. Rudens brīvdienas skolēniem būs no 2022. gada 24. oktobra līdz 28. oktobrim. Ziemas brīvdienas ilgs no 2022. gada 26. decembra līdz 2023. gada 6. janvārim, savukārt pavasara brīvdienas – no 13. marta līdz 17. martam.

Tāpat kā līdz šim, izglītības iestādes būs tiesīgas patstāvīgi pieņemt lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases skolēniem otrajā semestrī.

Tāpat noteikumi paredz – ja mācību gada laikā iestājas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.

Jau vēstīts, ka aizvadītajā nedēļā, kad ikdienas statistika neuzrādīja tik lielu Covid-19 inficēto skaita pieaugumu , kā divās šīs nedēļas dienās, to klašu skaits, kas Covid-19 izplatības dēļ mācās attālināti, pieauga visos izglītības posmos.

Arī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga portālam "Delfi" teica, ka, pieaugot Covid-19 izplatībai visā Latvijā, pieaug saslimšana arī skolu personāla vidē.

Izglītības un zinētnes ministre Anita Muižniece (JKP) portālam "Delfi" norādīja, ka ministrija neplāno ieviest attālinātās mācības visā Latvijā.