Pagaidām izmaiņas Rīgas domes koalīcijā nav gaidāmas

Cik zināms, pagaidām nekādas izmaiņas attiecībā pret Rīgas domes koalīciju vai tās amatiem nav gaidāmas, portālam "Delfi" norādīja Rīgas domes priekšsēdētāja Mārtiņa Staķa (PP) padomnieks komunikācijas jautājumos Aleksis Zoldners.

Kā vēstīts, Staķis izstājās no partiju apvienības "Attīstībai/Par!", lēmumu pamatojot ar to, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, kas ir "Latvijas attīstībai" politiskā pārvaldībā, apturēja Rīgas attīstības plānu.

Vienlaikus partijas "Kustība "Par!"" ("Par!") deputāti turpinās strādāt "Attīstībai/Par!" (AP) Saeimas frakcijā un sola atbalstīt Staķi.

Saistībā ar apturēto Rīgas attīstības plānu domei ir divas iespējas turpmākajai rīcībai – pilnveidot to un pieņemt jaunā redakcijā, lai VARAM to vēlreiz izvērtētu, vai arī vērsties Satversmes tiesā, līdzīgi kā to darījusi Ķekavas novada pašvaldība.

Pēdējā gadījumā, ja tiesa lemtu par labu pašvaldībai, šis dokuments tomēr stātos spēkā.

Pēc Rīgas domes Komunikācijas pārvaldē portālam "Delfi" paustā, patlaban plānots sasaukt domes sēdi, iespējams, 4. aprīlī, kur tiktu lemts par vēršanos Satversmes tiesā saistībā ar VARAM lēmumu apturēt Rīgas attīstības plānu.

Jau ziņots, ka frakcijas "Par!/Progresīvie" vadītājs Mārtiņš Kossovičs iepriekš sacīja, ka Staķis pēc izstāšanās no partijas "Kustība "Par!"" un attiecīgi apvienības "Attīstībai/Par!" var būt pārliecināts par galvaspilsētas domes frakcijas "Par!/Progresīvie" atbalstu.

Tāpat mērs iepriekš norādījis, ka viņam nav bažu par Rīgas domes koalīcijas stabilitāti, atzīmējot, ka šis jautājums pārrunāts jau ar četrām no piecām koalīcijā esošajām partijām.

Pārrunas pagaidām nav veiktas vienīgi ar "Latvijas Attīstībai", taču mērs atzīmēja, ka pat, ja no šī politiskā spēka netiktu gūts atbalsts, viņa koalīcijai joprojām būtu 35 balsis.

Attīstības plāns tika apturēts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Artūra Toma Pleša (AP) rīkojumu.

Pēc viņa paustā, būtiskākais aspekts ir tas, ka, stājoties spēkā jaunajam Rīgas teritorijas plānojumam, Rīgā izveidotos situācija, ka vēsturiskais centrs faktiski paliktu bez likumīga teritorijas plāna.

Tāpat Rīgas domes iesniegtais dokuments paredzēja aizliegt azartspēles visā Rīgas valstpilsētas teritorijā, taču, pēc Pleša paustā, tas joprojām ir pretlikumīgi.