Papule izstājas no 'Saskaņas' Saeimas frakcijas

Saeimas deputāte Evija Papule paziņojusi, ka izlēmusi izstāties no partijas "Saskaņa" frakcijas un turpmāk parlamentā darbosies kā pie frakcijām nepiederoša deputāte, liecina viņas ieraksts sociālajā tīklā "Facebook".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"No "Saskaņas" saraksta kandidēju, jo man bija vairāki mērķi, kurus vēlējos sasniegt sabiedrības integrācijas jomā, piemēram, automātiska pilsonības piešķiršana Latvijā dzimušiem nepilsoņu bērniem un Latvijas iedzīvotāju etniskās polarizācijas mazināšana. Protams, mana profesionālā joma ir izglītība, un šīs jomas pilnveide manā profesionālajā darbībā aktuāla būs vienmēr, un tieši šā brīža procesi izglītībā mani vēl vairāk mudināja pieņemt šādu lēmumu. Visu šo laiku esmu bijusi aktīva priekšlikumu iesniedzēja, un tie visi ir tikuši noraidīti, nevērtējot pēc būtības, tikai tāpēc, ka nākuši no "Saskaņas", no opozīcijas," raksta Papule.

"Es pateicos visiem maniem vēlētājiem un atbalstītājiem, kuri gan manu dalību Saeimas vēlēšanās no "Saskaņas" saraksta uzskatīja par iespēju, gan arī izteica atbalstu maniem priekšlikumiem un novērtēja iniciatīvas, strādājot Saeimā," norāda deputāte.

"Mans darbs parlamentā vienmēr ir bijis un būs vērsts iekļaujošas sabiedrības veidošanas un integrācijas veicināšanas virzienā. Es savus mērķus turpināšu īstenot veidā, kādu šā brīža situācijā uzskatu par efektīvāku, vienlaikus atzīstot, ka darbs opozīcijā man kā jaunajai deputātei ir bijusi ļoti vērtīga pieredze, un tas ir ļāvis nonākt pie svarīgām atziņām par politisko procesu Latvijā," raksta deputāte.

"Šobrīd secinu, ka "Saskaņa" ir transformācijas procesā un ir skaidrs, ka tas paņem daudz enerģijas. Šīs lietas, protams, ir jāsakārto, jo partijai ir jādomā par nākotni, jāsaprot, kas būs partijas atslēgas cilvēki, jāizvirza jauni mērķi un jābūt redzējumam, kā tos sasniegt. Es neesmu "Saskaņas" sociāldemokrātiskās partijas biedre, tāpēc aktīvi šajā procesā neiesaistos un savu enerģiju nedalīti vēlos virzīt likumdošanas iniciatīvu un izstrādes procesam," ierakstu noslēdz politiķe.

Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā partijas "Saskaņa" Saeimas frakcija no savām rindām izslēdza deputātus Vjačeslavu Dombrovski un Ļubovu Švecovu, kuri iepriekš tika izslēgti no partijas.

Dombrovskis un Švecova esot izslēgti, jo sistemātiski pārkāpuši partijas lēmumus un izrādījuši necieņu pret kolēģiem, viņu izslēgšanu skaidroja partijas līderis Jānis Urbanovičs.

Savukārt Dombrovskis pēc izslēgšanas no partijas mikroblogošanas vietnē "Twitter" paziņoja, ka no partijas izslēgts aizmuguriski un patiesie izslēgšanas iemesli neesot tie, ko min partijas vadība. Urbanovičs uz to norādīja, ka ticēt nevarot pašam Dombrovskim.