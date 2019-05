Par pašvaldības nodibinājuma 'Riga.lv' darbu maksāts divkārši, vēsta LTV

Pašvaldības uzņēmums "Rīgas satiksme" (RS), kuram ir pašam sava komunikācijas daļa, ne vien piesaistījis vēl papildu sabiedrisko attiecību konsultantus, bet par publicitātes nodrošināšanu maksājis arī pašvaldības nodibinājumam "Riga.lv", atsaucoties uz Latvijas Televīzijas (LTV) rīcībā esošo informāciju, vēsta portāls "lsm.lv".

Līgums slēgts arī ar uzņēmumu "Rīgas ūdens".

LTV vēsta, ka nodibinājums "Riga.lv" tika izveidots pirms apmēram piecarpus gadiem, un tā galvenais uzdevums ir informēt sabiedrību par norisēm pašvaldībā, kā arī tās kapitālsabiedrībās.

LTV kļuvis zināms, ka par publicitātes nodrošināšanu, kas ir "Riga.lv" pamatpienākums, no atsevišķām kapitālsabiedrībām ņemta samaksa. Viena no šīm kapitālsabiedrībām bijusi RS. Tās pagaidu valdes vadītājs uzsvēris, ka līgums ar "Riga.lv" noslēgts vēl pirms viņam uzticēta uzņēmuma vadība.

"Tā nav mana atbildība, prasiet [Leonam] Bemhena kungam. Ja es pareizi saprotu, par kuru līgumu jūs runājat, šis līgums ir izbeigts 2017. gadā. Un nekādi maksājumi kopš tā nav veikti. Ja nemaldos, ka tur kādi 37 tūkstoši eiro ir pārskaitīti," LTV sacīja RS pagaidu valdes priekšsēdētājs Ernests Saulītis.

Otra Rīgas domes kapitālsabiedrība, kas piemaksājusi "Riga.lv" par publicitātes nodrošināšanu, ir "Rīgas ūdens". Tās preses sekretārs sākotnēji solīja sarunāt interviju, bet vēlāk to atteica, norādot, ka uzņēmums situāciju pagaidām nekomentēs. "Riga.lv" pārraudzība uzticēta Rīgas domes Sabiedrisko attiecību daļai.

"Mēs vērtējam, kādi ir tie viņu materiāli, vai tie atbilst mūsu nostādnēm, bet saimniecisko darbību es atturēšos komentēt," norādīja Rīgas domes Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Uģis Vidauskis.

Kā norādīja Vidauskis, par "Riga.lv" darbībām atbild nodibinājuma valde. Tās priekšsēdētājs Andris Konošonoks, kurš vienlaikus ir arī Rīgas domes Finanšu departamenta direktora biroja vadītājs, uzzinājis par sarunas tematu, vairs uz ziņām neatbildēja, bet "Riga.lv" preses sekretārs Aleksandrs Šuņins, kurš vienlaikus ir arī "Rīgas centrāltirgus" Mārketinga daļas vadītājs, atzina – noslēgti divi līgumi uz trīs gadiem. Ar RS par 150 000 eiro, bet ar "Rīgas ūdeni" – par 45 000 eiro. Samaksāta gan esot tikai daļa šīs summas.

Jautāts, kāpēc dažiem uzņēmumiem tiek prasīta nauda, ja nodibinājuma uzdevums ir nodrošināt publicitāti visiem "Riga.lv" pārstāvis atbildēja: "Nu, vot, kaut kā tā sanāca." Viens līgums gan esot pārtraukts, un tas pats tikšot darīts arī ar otru, jo "Riga.lv" valde mainījusi nostāju, atzīstot, ka tas tomēr nav bijis pareizi. Jautāts par to, kāpēc valde sākumā nedomāja par to, vai tās rīcība ir pareiza, Šuņins atbildēja: "Bija iespēja gūt pelņu. Kāpēc negūt, ja likums to neliedz?"

Rīgas domes opozīcija ir rosinājusi "Riga.lv" likvidāciju un nākamās nedēļas sākumā gaidāms Valsts kontroles revīzijas ziņojums par nodibinājuma darbu.

Jau vēstīts, ka Valsts policija (VP) sākusi kriminālprocesu pamatojoties uz Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) sniegto informāciju par pašvaldības RS konsultantu, iespējams, fiktīvu nodarbināšanu.