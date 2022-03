Rīgas domes GKR frakcija rosinās piešķirt atbalstu bēgļus uzņemošajiem rīdziniekiem

Rīgas domes "Gods kalpot Rīgai" (GKR) frakcija iesniegs Rīgas domes lēmuma projektu, paredzot atlaides nekustāmā īpašuma nodoklim un komunālajiem maksājumiem tiem rīdziniekiem, kuri savās mājās uzņem Ukrainas kara bēgļus, norāda Rīgas domes deputāts, GKR priekšsēdētājs Oļegs Burovs.

GKR piedāvās atbrīvot no nekustāmā īpašuma nodokļa tos rīdziniekus, kuru mājokļos tiks izmitināti bēgļi no Ukrainas. Tāpat partijas ieskatā šīs mājsaimniecības būtu nepieciešams atbrīvot no komunālajiem maksājumiem – ūdens, kanalizācijas, siltumapgādes izmaksām, vai kompensēt tās.

Atvieglojumus jāparedz arī juridiskajām personām, kuras savos īpašumos izmitinās Ukrainas bēgļus, uzskata frakcija.

"Šajā situācijā cilvēkiem ir nepieciešams pavisam konkrēts atbalsts. Jo vairāk cilvēku lietos komunālos pakalpojumus, jo lielāks būs rēķins. Šajā sarežģītajā laikā mums ir jāsniedz atbalsts pilsētniekiem, kas uzņem savus radus, draugus, kā arī nepazīstamus cilvēkus šeit, Rīgā," skaidro deputāts.

Lēmuma projektu tuvākajā laikā plānots virzīt izskatīšanai Rīgas domē.

Kā vēstīts, pirmdien Rīgas Kongresu namā atvērts atbalsta centrs iedzīvotājiem no Ukrainas. Tajā vienuviet var saņemt Rīgas pašvaldības un valsts pakalpojumus, kas primāri nepieciešami iedzīvotājiem, kuri Latvijā ieradušies no kara postītās Ukrainas.