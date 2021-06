Uzziņa: Pasākumi un ēdināšana – kādi Covid-19 atvieglojumi stājas spēkā

No 15. jūnija stājas spēkā vairāki Covid-19 ierobežojumu atvieglojumi, piemēram, publiskus pasākumus drīkstēs apmeklēt Covid-19 pārslimojušas vai vakcinētas personas, kā arī pasākumu rīkotāji varēs izvēlēties divus pasākumu rīkošanas formātus – tikai vakcinētajiem un pārslimojušajiem vai arī atļaut tos apmeklēt, uzrādot sertifikātu par negatīvu Covid-19 testu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kas un kam būs atļauts, apkopojis portāls "Delfi".

Publiski pasākumi

No 15. jūnija, uzrādot digitālo Covid-19 sertifikātu, kultūras pasākumus varēs apmeklēt personas, kuras: ir vakcinējušās pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā ir pārslimojušas Covid-19, pēdējo 48 stundu laikā ir veikušas Covid-19 testu un tā rezultāts ir negatīvs, pēdējo sešu stundu laikā ir veikušas Covid-19 ātro antigēna testu un tā rezultāts ir negatīvs, informēja Kultūras ministrijā (KM).

Informācija par to, vai persona ir vakcinēta pret Covid-19, pēdējā pusgada laikā pārslimojusi Covid-19 vai ir veikta Covid-19 testēšana, tiek reģistrēta digitālajā Covid-19 sertifikātā.

Tas pasākuma apmeklētājiem jāuzrāda pie ieejas, savukārt organizatoram – jāpārbauda vietnē "covid19sertifikats.lv" vai arī izmantojot mobilo aplikāciju "Covid19Verify", ko varēs lejupielādēt savā ierīcē no 15. jūnija.

Pasākumus kopā ar vecākiem varēs apmeklēt arī bērni līdz 12 gadu vecumam, kas nav vakcinēti, pārslimojuši, un kuriem nebūs jāveic Covid-19 tests. Bērni no 12 gadu vecuma var vakcinēties, tāpēc viņiem jābūt vakcinētiem, pārslimojušiem vai jāveic Covid-19 tests, norādīja ministrijā.

Lai pasākumus varētu apmeklēt arī cilvēki ar negatīviem Covid-19 testiem, kā arī bērni, kuriem vēl vakcinācija nav pieejama vai vēl nav veikta, kultūras pasākumu organizatoriem jāievēro šādas drošības prasības:

telpās pasākumā drīkst piedalīties ne vairāk kā 300 personas, pasākumos ārā – ne vairāk kā 500 personas;

jāspēj pārbaudīt, vai apmeklētāji ir vakcinējušies, pārslimojuši Covid-19 vai ir derīgs Covid-19 tests (bērniem līdz 12 gadu vecumam var lūgt apliecināt vecumu);

gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem jālieto sejas maskas (izņemot bērnus, kuri nav sasnieguši septiņu gadu vecumu);

pasākumā jābūt personalizētām sēdvietām (blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā četras personas no vienas mājsaimniecības);

telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par četrām stundām (pēc divām stundām jābūt 15 minūšu pauzei, telpu vēdināšanai);

nedrīkst pieļaut apmeklētāju / personāla drūzmēšanos.



Kultūras pasākuma organizators ir tiesīgs izvēlēties un informēt sabiedrību par pasākuma organizēšanas modeli – vai pasākums paredzēts tikai vakcinētām/ Covid-19 pārslimojušām personām vai arī vakcinētām/Covid-19 pārslimojušām un ar negatīvu Covid-19 testu pasākumu apmeklējošām personām.

Otrajā no modeļiem pasākuma organizēšanai noteikti būtiski drošības pasākumi, tostarp ierobežojumi attiecībā uz skatītāju skaitu telpās un ārpus tām. Līdz ar to pasākuma organizators var izvēlēties pasākuma rīkošanas modeli, lai nodrošinātu tā ekonomiski pamatotu norisi, biļešu tirdzniecības procesā nepārprotami informējot potenciālos pircējus par to, kuram no modeļiem konkrētais pasākums atbilst, lai personas ar negatīvu Covid-19 testu kļūdaini neiegādātos biļetes uz pasākumiem, kurus apmeklēt nevarēs, uzsvēra ministrijā.

Tāpat atļautas Sporta likumā noteikto sporta federāciju sacensības ārtelpās. Tāpat sporta sacensības ārtelpās turpmāk varēs apmeklēt vakcinēti vai Covid-19 izslimojuši apmeklētāji.

Privāti pasākumi

Pret Covid-19 vakcinētie un pārslimojušie varēs pulcēties privātos pasākumos ārtelpās un iekštelpās, nepārsniedzot 20 cilvēku ierobežojumu, tomēr mājsaimniecību skaits nav ierobežots.

Pasākumos, kur pulcējas vakcinētie vai Covid-19 pārslimojošie, var neievērot drošības pasākumus, piemēram, var nelietot sejas aizsargmasku, neievērot divu metru distanci, bet tas ir jādara, ja tur ir cilvēki ārpus šīm kategorijām.

Jau ziņots, ka no otrdienas, 15. jūnija, atļauts organizēt un piedalīties publiskos pasākumos, ievērojot noteiktas prasības. Plašāk par noteikumiem pasākumiem var lasīt šeit. Savukārt par to, kā pārbaudīt un kas jāzina par digitālo Covid-19 sertifikātu, var lasīt šeit.

Ēdināšana iekštelpās



Valdība ļāva sabiedriskajiem ēdinātājiem atļaut pakalpojumus iekštelpās vakcinētām personām un personām, kuras var uzrādīt negatīva Covid-19 testa sertifikātu, kā arī šīs personas pavadošajiem bērniem līdz 11 gadu (ieskaitot) vecumam bez testiem.

Jaunie grozījumi paredz, ka sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus vietās drīkst izsniegt ēdienu līdzņemšanai, kā arī atļauts sniegt sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus iekštelpās, ja tiek nodrošinātas stingras epidemioloģiskās drošības prasības.

Tās paredz atļaut sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu iekštelpās (līdz četrām pilngadīgām personām pie viena galdiņa, neskaitot bērnus, no ne vairāk kā divām mājsaimniecībām (ne vairāk kā kopā 10 personas); nodrošināt vismaz divu metru attālumu starp pie dažādiem galdiņiem sēdošām personām; galda piederumus, trauku komplektus un salvetes katram apmeklētājam izsniegt individuāli; pēc katras ēdienreizes (katra apmeklētāja) galdiņus dezinficēt; nodrošināt regulāru telpu ventilāciju vai dabīgu vēdināšanu; ieviest drošas ēdināšanas protokolu; lietot sejas un deguna aizsegus, izņemot laika posmu, kad personas atrodas pie galdiņa).

Vairāk par noteikumiem iespējams lasīt šeit.