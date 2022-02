Video: Piemaksas par darbu Covid-19 laikā un pretgripas pote – ko lēma valdība

Valdība otrdien vienojās turpināt piešķirt piemaksas pašvaldību policistiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, kā arī visiem iedzīvotājiem piešķirt iespēju saņemt pretgripas vakcīnu bez maksas. Par to valdības pārstāvji informēs preses konferencē, kurai iespējams sekot līdzi portālā "Delfi".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Preses konferencē piedalās: Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV), iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP), ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs, Slimību profilakses un kontroles centra Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs, kā arī Valsts kancelejas direktors, Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas vadītājs Jānis Citskovskis.

Valdība otrdien lēma piešķirt Iekšlietu ministrijai (IeM) 332 413 eiro, lai segtu izdevumus piemaksām pašvaldību policijas darbiniekiem par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu un tā seku novēršanu.

Tāpat ministri vienojās līdz gripas sezonas beigām piedāvāt iespēju visiem iedzīvotājiem pretgripas poti saņemt bezmaksas.

Lēmums paredz palielināt to cilvēku skaitu, kuri var bezmaksas saņemt vakcīnu pret gripu. Tas tiek darīts tikai līdz šīs gripas sezonas beigām (šī gada maijam) un tikai līdz brīdim, kad beigsies valsts iepirktās vakcīnas šai sezonai.

Valdība lēma, ka Covid-19 krīzes dēļ piesaistītais mediķu papildspēks vēl gadu varēs turpināt palīdzēt pandēmijā, savukārt Nacionālajos bruņotajos spēkos (NBS) saglabās prasību darbiniekiem uzrādīt Covid-19 sertifikātu.

Savukārt lai būtiski nekavētu jaunu klientu uzņemšanu institūcijā un klientu izrakstīšanu no stacionārajām ārstniecības iestādēm, valdība otrdien lēma no 10 uz 7 dienām saīsināt periodu, kādā personām pēc uzņemšanas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai pēc atgriešanās no stacionārās ārstniecības iestādes ir jāatrodas pašizolācijā.

Tāpat valdība vienojās, ka ģimenes ārsti par kolēģu aizvietošanu slimības vai citas attaisnotas prombūtnes laikā un citas prakses pacientu ārstēšanu turpmāk saņems finansiālu atbalstu. Tam tika piešķirti 2,5 miljoni eiro.