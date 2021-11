Gruzija, Ukraina, Baltkrievija, Krievija un Baltijas valstis. Vai tām ir daudz kopīgā un atšķirīgā. Šķiet, tomēr līdzīgā netrūkst – kaut vai situācija ar Covid. Visās minētajās valstīs, reiz bijušajās PSRS republikās, zems vakcinēto līmenis un attiecīgi augsti saslimstības un mirstības rādītāji.

Vai tam ir tiešs sakars ar padomju zemē pavadīto laiku un tā ietekmi uz šo valstu iedzīvotāju izpratni par dažādām lietām, piemēram, valstisko apziņu un pilsonisko stāju, kā arī atbildību plašākā nozīmē, spēju domāt ne tikai par savu labumu vien. Visdrīzāk, jā. Tā ir gadu desmitos iedēstītā pazemība priekšniecības priekšā, vienlaikus turot kabatā šefam veltītu un skatam noslēptu pigu, tajā pat laikā gaidot dažādus labumus no bosa, no pašvaldības, no valdības, arī pie pirmās iespējas, ja tāda rodas bez draudiem paša drošībai, gatavībā pārkāpt likumus.