"Pag, ko? Ieročus gejiem? Vispār jau man patīk melnais humors, bet šis ir par traku. "Cehs.lv" balansē uz valsts nodevības robežas." Tikai mieru, tikai mieru. Šis piedāvājums nav no zila gaisa (he-he-he) izrauts, bet gan ārkārtējas situācijas diktēts un ekspertu rūpīgi izvērtēts. Uzklausiet, un viss taps saprotams.

Runa, protams, ir par robežu ar Baltkrieviju. Ministru kabineta informatīvajā ziņojumā iekļautā statistika vēsta, ka Lietuva līdz 8. augustam tikusi pie 4112 nelegālajiem robežšķērsotājiem no Baltkrievijas teritorijas, tai skaitā 2797 no Irākas. Iepriekšējos pāris gados šis skaits nepārsniedza pat simtu. Skaidrs, ka nākamā frontes līnija ir Latvija, ko pēdējās dienās jau uzskatāmi redzam. Arvien skaļāk izskanēja aicinājumi cītīgāk sargāt Latvijas dienvidaustrumu robežu, dažiem nacionāli noskaņotiem jāņiem mudinot nekautrēties lietot arī ieročus. Otrdien arī iekšlietu ministre Marija Golubeva paziņoja, ka Valsts robežsardzei, NBS un Valsts policijai ir tiesības izmantot līdzekļus, lai atturētu no robežas nelikumīgas šķērsošanas, un dot rīkojumu atgriezties, pārliecinoties par rīkojuma izpildi, neprecizējot gan, kādi būtu šie "izmantojamie līdzekļi".s Seima.