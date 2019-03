Estas Tonne: cilvēks ir savdabīga radiostacija ar pieslēgumu Visumam

Viņš pats sevi sauc par mūsdienu trubadūru, ilgi neuzturas vienā vietā, vienmēr ir ceļā un vienmēr ar ģitāru. Pilsētu laukumos un koncertzālēs spēlē ar vienādu aizrautību. Saka, ka katrai dvēselei ir jānoiet savs ceļš, ka visi cilvēki ir savdabīgas radiostacijas. Viņa dzīve ir ceļu kilometri, tūkstoši tikšanos un garas ierakstu lentes. Viņu nav iespējams aprakstīt ar viegli uztveramiem jēdzieniem, salikt pa plauktiņiem un aprakstīt kā sistēmu. Estas ir parādība, viņu ir jāsajūt. Pirms Estas Tonnes koncerta 11. martā VEF kultūras pilī mums ir unikāla iespēja ekspresintervijai.

Tu tici eņģeļiem?

Es domāju, mēs visi esam eņģeļi. Mums visiem nākas tiem būt kādā brīdī.

Estas, kāds ir tavs ceļš?

Ja mēs atcerētos, kādēļ esam šeit ieradušies, mūsu dzīve būtu ļoti vienkārša. Acīmredzami ir kāds iemesls, kādēļ mēs šeit atgriežamies, bet mūsu atmiņas par to ir atslēgtas. Ir brīži, kad mēs to atceramies. Piemēram, fiziskās nāves brīdī. Cilvēka dvēsele visu saprot, tiklīdz atstāj ķermeni. Lai kā arī būtu, jautājums ir – vai mēs spēsim to atcerēties līdz fiziskajai nāvei.

Kā tu cīnies ar saviem iekšējiem dēmoniem? Katram taču ir tumšā puse.

Es daudzus gadus esmu mācījies savaldīt pūķi, bet tas dažkārt parādās un plosās. Acumirklī var notikt pāreja no pūkainuma līdz visu iznīcinošai ugunij. Katrā no mums ir kaut kas tāds. Es vēroju savas emocijas.

Agrāk emociju uzplaiksnījumi varēja beigties ar salauztām ģitārām un izdemolētām telpām, tagad tie ātri tiek transformēti. Katra dvēsele vēlas piedzīvot kaut ko noteiktu, noiet savu ceļu, ja tai ir vajadzīga konkrēta pieredze, tad tā arī tas notiks. Kas es esmu, lai teiktu cilvēkam darīt to vai citu un pēc tam nosodīt viņu?

Vēl viens jautājums. Kas ir mīlestība?

Mani par šo jau ir izvaicājuši, un man agrāk bija tikai viena asociācija – būt par māti, kaut arī es pats šajā dzīvē nevaru gūt šādu pieredzi. Mīlestība man asociējās ar bērnu barojošu māti. Tas ir dabiski, un tā ir pilnīga nodošanās. Tagad es saku, ka mīlestība ir būt pašam. Pieņemt gan gaismu, gan tumsu.

Estasa Tonnes uzstāšanās ilgums arī neiekļaujas iepriekš noteiktos rāmjos – muzikālie ceļojumi kopā ar viņu parasti ilgst vismaz pusotru stundu, bet reiz koncerts izvērtās par meditāciju piecu stundu garumā – tas notika festivālā "Gara vasara" Latvijā un ir pagaidām visilgākais priekšnesums.