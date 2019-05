Eņģeļu terapeitei Maijai Kadiķei jauna grāmata

Eņģeļu praktiķe Maija Kadiķe atkal pārsteigusi ar jaunu grāmatu "Pārcēlājs", kuras atvēršanas svētki notiks 15. maijā Rāmavas Depkina muižā. Maija ir daudz ceļojusi un bijusi zemeslodes spēcīgās sakrālās vietās, kur ir saņēmusi impulsus rakstīt par piedzīvoto un sajusto. Arī šī grāmata ir radusies vienas šādas pieredzes rezultātā.

Autore pati par jaunās grāmatas tapšanu saka šādi: "Ieklausoties savā sirds balsī, nonākam tur, kur mums ir jābūt un saņemam to, kam esam gatavi. Pēdējā ceļojuma laikā uz Indiju atkal pabiju Nagārā Kulu ielejā un apmeklēju Helēnas un Nikolaja Rērihu māju-muzeju. Tur Lielo Skolotāju klātbūtne ir ļoti jūtama. Vienā no gleznu galerijas istabām atrodas Svjatoslava Rēriha radītais tēva – Nikolaja Rēriha – portrets. Glezna bija tik dzīva, ka aicināja tuvoties un savienoties ar Nikolaja Rēriha Sirds Gaismu. Šī pieredze atvēra manī jaunu iekšēju telpu, kurā varēja ienākt Pārcēlājs, kā arī laiva, straume un apvārsnis, kas sārtojas... Dosimies kopā šajā ceļojumā, atverot jaunus, dvēseliskus apvāršņus!"

Grāmatas apakšvirsrakstā teikts, ka tie ir "stāsti par laivu, straumi, apvārsni un Tevi". 52 miniatūras var lasīt arī katru atsevišķi, tomēr drīz vien rodas vēlme izsekot stāstījumam no sākuma līdz galam, secīgi. Ļoti organiski stāstā iekļaujas mākslinieces Renātes Ozolas gleznojumi.

Par autori – Maija Kadiķe ir eņģeļu praktiķe, terapeite un Eņģeļu skolas vadītāja un pasniedzēja. Ir tapušas izdotas vairākas Maijas grāmatas – "Eņģeļu lūgšanas", "Eņģeļu dārzā", "Ceļš ar Eņģeļiem" un "Sievietes svētība", kurās ir apkopotas no Gaismas pasaules saņemtas lūgšanas, atklāsmes un vēstījumi.

Ieskatam piedāvājam fragmentu no Maijas jaunās grāmatas.

Apvāršņi, kuri sārtojas

Nav nevienas pieredzes, ko Tu šobrīd piedzīvo, kas ir ārpus tevis paša. Tām visām ir bezgalīgi liela nozīme tavā milzīgajā esības amplitūdā.

Kad Tu pārstāj dalīt lietas lielajās un mazajās, vari piekļūt tuvāk sev. Jo tieši no mazā, it kā tik nenozīmīgā, dodamies pie lielām atklāsmēm.

Katra apziņas lāsīte veido kausu, no kura padzeries Tu, Tava Dvēsele un cilvēki, kurus Tu satiec.

Slāpes pēc jauna malka ved Tevi pie Avota!

Uzticies tām un dodies! Dodies kopā ar Nezināmo, kā savu labāko Ceļa biedru.

Kopā Jūs atklāsiet jaunus Apvāršņus!

Apvāršņus, kuri sārtojas.

Jauno sevi!

ESI!