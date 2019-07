Naktī uz 17. jūliju – Mēness aptumsums. Ko tas sola?

Aptumsumu koridors Vēža–Mežāža zīmēs nozīmē, ka Saturna enerģijas saduras ar Mēness enerģijām. Koši izgaismosies tēmas par to, cik spējam novilkt robežas: cik bērnišķīgi vai arī atbildīgi esam, cik nesam citu nastas un svešu atbildību, cik cienām savu laiku un darbu un cik skrienam glābt kādu, kas kā mazs bērns baidās radīt savu dzīvi (jo tad var nākties sastapties ar savu kļūdaino izvēļu sekām) un nemaz negrib uzņemties atbildību.

Visuma starmešu gaismā iznāks visas nepieaugušās struktūras – kur vēl es kā mazs bērns neuzņemos atbildību par savām kļūdām, izliekos, ka tādu nav? Kur baidos un tāpēc slēpjos aiz kāda, lai tas izlemj manā vietā? Sitīs pamatīgi un sejā bāzīs vājās vietas.

Visums iezīmē laiku, kad ir jāpieaug – jāuzņemas pašam atbildība, par nepateiktajiem "nē" un "atvaino" un to radītajām sekām, par nespēju uzņemties atbildību un paškritiski ieraudzīt savas kļūdas, un arī par to, ka, cenšoties būt "labiņi", dažkārt nesam nevajadzīgu atbildību par to, ko kāds cits nav izdarījis...

"Bērnam", pat ja tam jau ap 40, it vienmēr visi apkārtējie būs vainīgi par to, kā viņš dzīvo, kā viņam nav, un sliktie apkārt visur... Bet tā nekad nekas nemainīsies, jo te esam atnākuši dzīvot, lai paši prastu izdarīt savas izvēles un uzņemtos atbildību par to, ko radām, un to, kam ļaujam notikt. Otrs nekad nezinās ko tev vajag laimei. Laime rodas, apzināti izvēloties, sajūtot savu spēku, labojot pašam savas kļūdas, nevis, vainojot citus savās neveiksmēs.

Notikumu raksts pieprasīs apziņu, ka manas dzīves laiks ir tas resurss, ko man neviens neatdos atpakaļ nekad. Mēs katrs mācāmies paņemt no dzīves to, ko mums vajag, – kā bērni, kas, ja bērnībā no vecākiem nav saņēmuši visu, tagad atkal ar to sastopas caur provokatīviem notikumiem, lai iedotu paši sev trūkstošo respektu un cieņu, nelūdzot to no ārpasaules. Arī tad, ja cieņa pret sevi pieprasīs aizvērt kādas durvis uz visiem laikiem, atstājot kādus cilvēkus aiz sliekšņa.

Kāds ļaunprātīgi izmantos varu – sak, ja esmu vadošā amatā, tad varu neredzēt savus bērnības kompleksus, ar kuriem dancinu citus. Laiks pieaugt un uzņemties pilnu atbildību par savu dzīvi un laiku!

Gaidāmi daudzi pārcelti un atcelti notikumi, lauzti līgumi, sadarbības, nenotikušas tikšanās un pasākumi, jo paralēli aptumsumu koridoram iet arī retrogrādā Merkura posms, tāpēc zvaigžņu stāvoklis cilvēkos pārbaudīs spēju saprast šķēršļus un iet uz kopromisiem ar cieņu pret savu un otra laiku un resursiem.

Laiks izaugt... un apzināties – ja pats esi aizmirsis par sevi, tad citi arī par tevi neatcerēsies. Laiks pieņemt pašam savus lēmumus, jo tikai tā var iepazīt un ieraudzīt sevī spēku, atbrīvoties no atkarības no citu viedokļiem un palīdzības prasīšanas...

Sevis necienīšana izraisīs tādu attieksmi no āpkārtējiem. Dažādu kompromisu nepieciešamība, slikta laika plānošana, "lūdzu, glābiet mani tūliņ!", "uzņemieties atbildību manā vietā", "izlemiet manā vietā" situācijas būs aktuālas jūlija aptumsuma koridora tēmas.

Ko tu vēlies radīt savā dzīvē? No kādu izvēļu sekām un atbildības tu baidies?