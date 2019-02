Nereti sastopamies ar cilvēkiem, kurus grūti ievietot kāda noteikta vecuma "plauktiņā". Dažs sešdesmit gadus sasniegušais šķiet tikko četrdesmit gadu slieksni pārkāpis, savukārt viņa vienaudzis liek domāt par sirmu vecumu. Tādam atšķirīgumam ir sakars nevis ar kosmētiskajām operācijām vai ģērbšanās stilu, bet kaut ko daudz būtiskāku – šūnu novecošanas procesu.

Apgāds “Lietusdārzs” izdevis grāmatu “Telomēru efekts”, kas vēsta par ikvienam cilvēkam būtisko, neatņemamo šūnu novecošanas gaitu. To regulē “gēnu uzgaļi” telomēri, kas ietilpst DNS sastāvā, cilvēka dzīves laikā kļūst īsāki un nosaka viņa veselības pasliktināšanos. Taču šī grāmata vēsta arī par cilvēka iespējām šo procesu ietekmēt.

Grāmatai ir divas izcilas autores. Dr.Elizabete Blekbērna (Elizabeth H.Blackburn) kopā ar diviem citiem ASV zinātniekiem 2009.gadā ieguva Nobela prēmiju fizioloģijā un medicīnā. Tā piešķirta par pētījumiem, kā telomēri un telomerāzes ferments aizsargā hromosomas. Viņu atklājumi ievadīja jaunu posmu vairākās zinātnes nozarēs. Dr.Elisa Epela (Elissa Epel), Kalifornijas universitātes Psihiatrijas nodaļas profesore, galvenokārt pēta veselīgas novecošanas mehānismu saistībā ar stresu, diētu un citiem dzīvesveida aspektiem. Zinātnieču atklājumi ir ļoti iepriecinoši.

Kopš kaut nedaudz esam apguvuši jēdzienu “gēns”, visai bieži skaļi vai klusībā atzīstam: ko var darīt – man ir tādi gēni… Grāmatas autores zinātniski pierāda, ka šāda nostāja ir novecojusi, un uzskatāmi atklāj, ko ikviens cilvēks patiešām var darīt, lai nesamierinātos ar saviem gēniem, precīzāk – ar telomēru saīsināšanos, kas saistīta ar slimībām un nejauku novecošanu. Telomēru garumu var palielināt izmaiņas dzīvesveidā! Citiem vārdiem sakot – novecot iespējams daudz veselīgāk, patīkamāk un lēnāk, nekā esam raduši domāt.

Atklājumi telomēru jomā gan katram cilvēkam, gan cilvēcei kopumā iezīmē patīkamas nākotnes izredzes. Varbūt pavisam drīz kādam zinātniekam izdosies atrast jaunības gēnu…

Šo darbu visā pasaulē aizrautīgi lasa gan dažādu jomu speciālisti, gan nespeciālisti – telomēri ir visiem, un ikviena interesēs ir tos ietekmēt sev par labu.

Tavai uzmanībai – fragments no šīs grāmatas.

Kā telomēri var likt justies vecam vai palīdzēt saglabāt jaunību un veselību

Jūs droši vien esat ievērojuši pasargājošos plastmasas uzgaļus kurpju auklu galos? Tos sauc par auklu uzgaļiem. To uzdevums ir pasargāt auklas no iziršanas. Tagad iztēlojieties, ka šīs kurpju auklas ir hromosomas, struktūras šūnu iekšpusē, kuras satur ģenētisko informāciju. Telomēri, kurus iespējams izmērīt DNS vienībās, kuras dēvē par bāzu pāriem, līdzinās auklu uzgaļiem; tie ir nelieli vāciņi hromosomu galos, kuri ģenētiskajam materiālam neļauj atšķetināties. Tie ir novecošanas uzgaļi. Taču telomēri laika gaitā saīsinās. Lūk, cilvēka telomēra tipiska trajektorija.

Vecums Telomēru garums (bāzu pāros)

Jaundzimušais 10 000 bāzu pāri

35 gadus vecs 7500 bāzu pāri

65 gadu vecs 4800 bāzu pāri

Kad auklu uzgaļi ir pārmērīgi nodiluši, kurpju auklas kļūst nelietojamas. Tās var izmest. Kaut kas līdzīgs norisinās ar šūnām. Kad telomēri kļūst pārāk īsi, šūna pārstāj dalīties. Telomēri nav vienīgais iemesls, kāpēc šūna var kļūt senescenta. Ir arī citi faktori, kas nomāc normālas šūnas, bet tie vēl nav pietiekami labi izprasti. Īsi telomēri ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc cilvēka šūnas kļūst vecas, un tie ir mehānisms, kas kontrolē Heiflika limitu.

Gēni ietekmē telomērus – gan to, cik gari tie ir, cilvēkam piedzimstot, gan to, cik ātri tie nolietojas. Taču apbrīnojami ir tas, ka cilvēks, kā liecina gan mūsu, gan visā pasaulē veiktie pētījumi, var iesaistīties un sākt kontrolēt to, cik telomēri ir īsi vai gari, t. i., cik tie ir izturīgi.

Piemēram:

Daži cilvēki uz sarežģītām situācijām reaģē tā, it kā justos ārkārtīgi apdraudēti, – šī reakcija saistīta ar īsākiem telomēriem. Mēs varam mainīt savu skatījumu uz situācijām, darot to pozitīvāku.

Ir pierādīts, ka vairāki prāta un ķermeņa vingrinājumi, tostarp meditācija un ciguns, samazina stresu un palielina telomerāzes daudzumu – telomerāze ir enzīms, kas atjauno telomērus.

Attiecībā uz telomēriem ļoti laba ir fiziskā slodze, kas uzlabo kardiovaskulāro veselību. Mēs aprakstām divas vienkāršas fiziskās slodzes programmas, kuras, kā pierādīts, uzlabo telomēru stāvokli; šīs programmas var attiecināt uz visiem fiziskās formas līmeņiem.

Telomēriem ļoti nepatīk pārstrādāta gaļa, tāda kā hotdogi; tiem nāk par labu svaiga, pilnvērtīga pārtika.

Telomēriem nāk par sliktu vide, kurā ir zems sociālās saliedētības līmenis, proti, cilvēki cits citu nepazīst un cits citam neuzticas. Tā tas ir neatkarīgi no materiālā stāvokļa.

Bērniem, kuri saskārušies ar vairākiem nevēlamiem dzīves notikumiem, telomēri ir īsāki. Ja bērni vairs netiek pakļauti apstākļiem, kuros tie nesaņēma pietiekamu aprūpi (šeit piemērs ir bēdīgi slavenie rumāņu bērnu nami), daļu bojājumu var novērst.

Vecāku hromosomu telomēri olšūnā un spermā tiešā veidā tiek nodoti auglim. Jāuzsver – tas nozīmē, ka tad, ja vecākiem ir bijusi grūta dzīve, kas saīsinājusi viņu telomērus, viņi tos var nodod tālāk bērnam. Ja domājat, ka tā varētu būt noticis ar jums, nekrītiet panikā. Telomēri var gan pagarināties, gan saīsināties. Jūs varat kaut ko darīt, lai telomērus saglabātu stabilus. Un tas nozīmē arī to, ka jūsu izdarīto izvēļu rezultātā nākamās paaudzes var saņemt pozitīvu šūnu mantojumu.

Izveidojiet saikni ar telomēriem

Kad domājat par to, ka vajadzētu dzīvot veselīgāk, jums varbūt prātā nāk viss, ko jums vajadzētu darīt, un jūs jūtaties nomākts. Taču daži cilvēki, saskatot un apzinoties saistību starp savu rīcību un telomēriem, spēj īstenot paliekošas izmaiņas. Kad es (Līza) eju uz biroju, cilvēki mani reizēm aptur, lai pasacītu: “Redzi, Līza, nu es uz darbu dodos ar velosipēdu – es cenšos saglabāt savus telomērus garus!” Vai: “Es pārstāju dzert saldas limonādes. Man ļoti nepatika doma par to, ko tās nodara maniem telomēriem.”

Kas būs pēc tam

Vai mūsu pētījumi liecina par to, ka, uzturot telomērus labā stāvoklī, jūs nodzīvosiet līdz simt gadiem vai skriesiet maratonu 94 gadu vecumā, vai ka jums nebūs grumbu? Nē. Ikviena cilvēka šūnas noveco un ar laiku mirst. Taču iedomājieties, ka braucat pa lielceļu. Ir ātrās joslas un lēnās joslas, kā arī vidējās joslas. Jūs varat braukt pa ātro joslu, strauji tuvojoties slimības gadiem, vai braukt pa lēno, vairāk laika veltot tam, lai izbaudītu laikapstākļus, mūziku un sava pasažiera sabiedrību. Protams, jūs baudīsiet arī labu veselību.