1. janvārī enerģijas un aktivitātes planēta Marss no Zivju zīmes pāriet Aunā, kurā pavadīs līdz pat 14. februārim. Ja Zivīs tā uzdevums bija ļauties plūsmai un vispārējam noskaņojumam, kas patiesībā nozīmē atpūsties, tad Aunā tas sāk jaunu enerģētisko ciklu, kurā viss ir svaigs, tas ir pats sākums, un mūsu uzdevums ir sākt ko jaunu, iegriezt enerģētisko ratu, lai ripo, uzsākt kustību, un tam var vajadzēs pilnu jaudu, lielus sākotnējās enerģijas resursus.



Tālāk – lai jau ripo, lai kustas, lai citi uztver un pārņem to mūsu iniciatīvu, bet mēs savu esam panākuši – lietas ir uzsāktas, un tālāk jau viss atkarīgs no mūsu prasmēm šo lietu virzīt un uzturēt, dot tai pareizo formu. Bet tas būs vēlāk. Tagad – tagad ir jāsāk, ir īstais laiks!

Marss Aunā ir īsts nemiera gars. Kļūsim impulsīvāki, visu vajadzēs tūlīt un tagad – vēl labāk, ja būtu bijis jau vakar, bet… nu labi, labi…. mēs protam paciesties…. veselas 10 minūtes! Bet tad gan pacietības mērs jau pilns. Zinot šo – tas jāņem vērā, lai mūsu pašu pār mēru kūsājošā enerģija neizraisītu konfliktus, jo gribēsim ātrus rezultātus. Mūsu griba un vēlmes būs ļoti spēcīgas, un būs arī enerģija to visu realizēt.

Tā kā Marss caur Auna zīmi mēdz vispirms darīt un tad domāt, ieteicams pēc iespējas aizskaitīt vismaz līdz 3, pirms kaut ko uzsākt, jo būsim ļoti nepacietīgi un neiecietīgi pret lēnāk domājošiem un darošiem un uzskatīsim viņus par slinkiem vai vismaz ne pārāk veikliem un varošiem.

Labās ziņas ir tās, ka spēsim padarīt daudzas lietas īsā laika posmā, vienīgi jāsaprot, ka būsim ātro, bet īso distanču skrējēji. Rezultāts būs atkarīgs no mūsu spējas kustēties un darīt, nevis gudri runāt. Un, protams, šajā laikā būsim agresīvāki, spītīgāki un rupjāki nekā parasti.

Šajā laika posmā Marss veidos gan draudzīgas, gan nedraudzīgas saites ar citām planētam.

No 1. līdz 17. janvārim nedraudzīga sadarbība ar runas, dokumentu un komunikācijas planētu Merkuru var likt izteikties neiecietīgi, parupji un dusmās sarunāt kaut ko lieku. Jāuzmanās no agresīvas braukšanas gan pašiem, gan no citiem.

No 1. janvāra un visu mēnesi draudzīga saite ar mīlestības, naudas un draudzības planētu Veneru radīs iespējas jaunai draudzībai, mīlestībai, labām attiecībām ar draugiem, bet darbā – jaunu klientu iegūšanai un labvēlīgu līgumu slēgšanai. Labas iespējas vienoties par abpusēji izdevīgiem noteikumiem un iespēju nopelnīt. Un, protams, veicinās labvēlīgas, mīlestības pilnas attiecības starp abiem dzimumiem.

No 9. janvāra un visu mēnesi labvēlīgā saite ar Jupiteru ļaus sameklēt izdevīgu darbu tiem, kas to meklē, piespēlēs jaunas darba iespējas un paplašinās jau esošās tiem, kam darbs jau ir. Darba būs daudz, un mūs tas priecēs. Paplašināsim savus horizontus, izaugsmes iespējas. Galvenais – nemēģināt visu uzreiz, bet noteikt prioritātes, jo Jupiters savā dāsnumā tiešām dod daudz, pat pārāk daudz.

No 6. janvāra un visu mēnesi nelabvēlīgā saite ar kārtības un atbildības planētu Saturnu var izpausties divējādi – vai nu mēs darīsim lietas, īpaši nerēķinoties ar citiem, tai skaitā – pārkāpjot kādus standartus un laužot ierasto kārtību un normas, vai arī palaidīsimies slinkumā un ieciklēsimies spītībā, ja lietas nenotiks pēc mūsu prāta. Jebkurā gadījumā būs jāiemācās darīt to, ko darām, sociāli pieņemamā veidā, ja negribēsim iekulties nepatikšanās.

Un, kā parasti, pieminēšu dienas, kurās mums jāpiedomā pie delikātas uzvedības, jo būsim daudz jūtīgāki pret apkārtējo rīcību un vārdiem: 5., 13., 20. un 26. janvāris.

Tātad šis ir brīnišķīgs laiks, lai sāktu kaut ko jaunu, vēl nebijušu, lai nāktu klajā ar jaunām idejām un ierosinājumiem un sāktu to realizēšanu. Lai parādītu iniciatīvu un būtu mazlietiņ kā pionieri, kas lauž ceļu visam jaunajam un progresīvajam. Drošajiem pieder pasaule! Lai izdodas!