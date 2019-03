Par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām, naudu un citām tēmām atbildīgā Venera 1. marta vakarā pārgāja no Mežāža uz Ūdensvīra zīmi, kur tā uzturēsies līdz 26. marta vakaram. Viss pastāvīgais un stabilais reiz mainās, tāpēc aplūkosim, kādu raksturu Ūdensvīra zīme piešķir Venerai un kādu kopējo fonu radīs mums visiem.

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Intelekts, prāts, kaut kas netradicionāls un izaicinošs, brīvības sajūta stāv pāri visam cilvēkiem ar Veneru Ūdensvīra zīmē. Šo cilvēku gadījumā iemīlēšanos vairāk varētu raksturot kā aizraušanos ar otra cilvēka zināšanām, inteliģenci. Jā, tieši šīs īpašības ir tās, kuras uzrunā vispirms un arī ir noteicošās intereses saglabāšanai. Šie cilvēki novērtēs arī interesantas un novatoriskas sarunas, kuras liek domāt ārpus esošajiem rāmjiem, ved uz nemitīgu paplašināšanos. Savā ziņā viņi pamana tos, kuri ir ideālisti vai pūlī izceļas ar savu prātu. Cilvēki ar Veneru Ūdensvīrā aizraujas ātri un viegli, ja vien ir atbilstoša līmeņa cilvēks blakus, vienīgi viņi šo aizraušanos var paturēt noslēpumā, kamēr nepārbaudīs, ka no tā tiešām var sanākt kaut kas vairāk. Arī mīlestībā prāts dominē, tāpēc stereotipiska mīlestība, kādu rāda, piemēram, amerikāņu filmās, ir neizprotama. Šie cilvēki mīl paši savā īpašā veidā. Jūtu izpausmē viņi var būt vēsi un virspusēji.

Ļoti būtiska ir draudzība, pat daudz būtiskāka par romantisko un seksuālo pusi. Arī visintīmākajās attiecībās dominē draudzība, tāpēc citiem no malas vai pat otrai pusītei var šķist, ka starp cilvēkiem ir vienkārša draudzība, nevis mīlestība.

Būdami vieni, cilvēki ar Veneru Ūdensvīrā nebūt nav garlaikoti vai vientuļi, viņi izbauda brīvību un visu, ko var darīt tās laikā. Šādā dzīves periodā viņi var klejot pa dažādām iepazīšanās platformām un tamlīdzīgām vietām, bet ne vienmēr ar mērķi izveidot attiecības. Viņiem vienkārši ir saistoši eksperimentēt, pamēģināt kaut ko jaunu, izzināt, kā platforma vai konkrētā vide funkcionē. Šī procesa laikā viņi negaidīti var sastapties ar iemīlēšanos. Starp citu internets, telefons un draugu kompānijas ir ticamākās vietas, kur Venera Ūdensvīra zīmē sastop mīlestību.

Romantika Ūdensvīra Venerai nav stiprā puse. Nevajag gaidīt ziedus, sveces, mīlestības izpausmes un tamlīdzīgas lietas katru dienu – tā vienkārši nav šo cilvēku pasaule. Tas nenozīmē, ka romantika nav nemaz. Dažkārt var sagaidīt pārsteigumus, tiesa, reti. Nav jāņem ļaunā, ja no vīrieša ar Veneru Ūdensvīrā randiņā nesaņemat ziedus vai sieviete ar šādu Veneras pozīciju nevērīgi izturas pret pasniegtiem ziediem. Labāk pārsteidziet ar savām zināšanām – tas tiks novērtēts daudz vairāk.

Līdz 26. martam ikviens no mums var daudz augstāk vērtēt intelektuālo pusi, caur to arī vērtēt potenciālos partnerus. Šāds Veneras stāvoklis arī dod visas iespējas iepazīties caur internetu un draugu lokā, vienīgi jāatceras, ka vispirms jāveido draudzīgas attiecības un tikai tad jādomā par pārējām sfērām, lai šādas attiecības izdotos. Droši varam eksperimentēt.

Partnerattiecības

Sieviete ar Veneru Ūdensvīrā ir brīvību mīloša, neatkarīga, inteliģenta, vērsta ar skatu nākotnē, mīl ārpus rāmjiem pēc saviem noteikumiem un pati savā veidā. Viņai ir piesātināta dzīve, nav obligāti nepieciešamas attiecības. Modes ziņā vairāk seko savai iekšējai nojautai, nevis aktuālajām tendencēm, lai gan tuvāks ir viss futūristiskais – ar tādu kā skatu nākotnē. Ērtums nebūt nav noteicošais. Vīrietim ar Veneru Ūdensvīra zīmē patīk inteliģentas, neatkarīgas sievietes, kuras prot interesanti runāt, ar kurām nav garlaicīgi. Labāk patiks emocionāli līdzsvarotas un pietiekoši vienkāršas, viegli saprotamas sievietes, lai gan mīl arī intelektuālus izaicinājumus.

Attiecībās viens no būtiskākajiem elementiem ir brīvības sajūta, tur nedrīkst ielavīties privātīpašnieciskums. No tā cilvēks ar Veneru Ūdensvīrā bēgs pa gabalu. Īpaši jūtīgākos gadījumos arī vārdi "mana sieva" vai jebkuras citas "mans" izpausmes attiecībā pret otru cilvēku izraisīs nepatiku un atgrūšanu. Abiem attiecībās iesaistītajiem ir jābūt arī savai dzīvei ārpus attiecībām. Nozīmīgs faktors ir virziens, respektīvi, ir jābūt sajūtai, ka attiecības kaut kur virzās, stagnācija vai garlaicība nav pieļaujama. Nozīme ir eksperimentēšanai, intelektuāliem izaicinājumiem. Eksperimentēšana attiecas arī uz mīlas priekiem, īpaši var būt vēlme izmēģināt dažādas jaunas ierīces, rotaļlietas vai spēles. Cilvēkiem ar Veneru Ūdensvīrā nav raksturīga greizsirdība, turklāt viņi ir saprotoši, piedodoši un spēj aizmirst, ja vien visam ir labs skaidrojums, loģika un nodevība neatkārtojas pārāk bieži. Šiem cilvēkiem nav izprotama empātija, tāpēc jāiemācās pieņemt, ka kritiskos brīžos nesagaidīsiet īpašu līdzjūtību, drīzāk loģisku darbību.

Ja reiz cilvēks ar Veneru Ūdensvīrā ir izvēlējies ar kādu būt attiecībās, tad sagaida lojalitāti un arī pats tāds ir. Attiecīgi krāpšana ir maz iespējama, lai gan domas par to nav izslēgtas. Bijušos partnerus, kuri ir labi draugi, nevajag uztvert kā draudus, jo lojalitāte, uzticība un draudzība pret esošo partneri ir pārāka. Šiem cilvēkiem nav obligāti juridiski apstiprināt attiecības, drīzāk viņi izvēlēsies kādu orģinālu attiecību modeli. Vienkāršākā variantā, piemēram, dzīvos civillaulībā, intriģējošākos variantos būs attiecībās un ģimenē dzīvojot atsevišķi vai izdomājot vēl kādu nebijušu attiecību modeli.

Mums visiem, kas esam attiecībās, līdz marta beigām vajadzētu padomāt, kā tajās ieviest kaut ko nebijušu, interesantu, un kopīgi eksperimentēt. Var būt vēlme pēc lielākas brīvības, laika un telpas sev. Šīs lietas vajag izmantot, vienīgi jāizrunā ar otru pusīti, ja šāda uzvedība parasti nav raksturīga jūsu attiecībās.

Nauda

Venerai Ūdensvīrā nauda nav aktuālais temats, tāpēc arī līdz marta beigām mums visiem šis jautājums var novirzīties kādā pakārtotā pozīcijā. Ja nu tomēr sanāk aktīvāk darboties ar naudu, tad tai jāpieiet brīvi, bez ierobežojumiem un definējumiem. Var mēģināt eksperimentēt, bet tikai tad, ja tam ir pamatā spēcīga loģika un analīze.

Nauda var aizplūst intelektuālu vajadzību apmierināšanai. Tieši tādā pašā ceļā pie naudas var tikt, tāpēc īpaši ražīgs šis laiks var būt tajās sfērās, kurās ir saistība ar intelektuālo darbību, internetu.