Venera Jaunavas zīmē: aprēķins vai tomēr mīlestība?

21. augustā dienas vidū par mīlestību, romantiku, partnerattiecībām, naudu un citām tēmām atbildīgā Venera pāriet no Lauvas zīmes uz Jaunavas zīmi, kur tā uzturēsies līdz 14. septembra vakaram. No Lauvas cienīgiem skatuves augstumiem nokāpjam līdz sīkumainai realitātei ar prāta dominanci. Kā tas viss izpaužas mīlestībā un ne tikai tajā, lasi turpinājumā!

Iemīlēšanās, mīlestība, romantika

Venera Jaunavas zīmē ir ar tik ļoti praktisku un analītisku pieeju, ka visbiežāk cilvēks ar šādu Veneru pat nepamana, ka ir iemīlējies. Ja arī būs iemīlējies, visticamāk, nenosauks to vārdā, jo ir pārāk orientēts uz faktiem, saprotamo, tveramo pasauli. Turklāt iemīlēšanās prasa ilgu laiku, pilnīgi prātu šāda Venera nekad nezaudē. Šāds cilvēks spēs pateikt, vai otrs viņam patīk vai nepatīk, bet arī šādiem vārdiem meklēs pamatojumu – kas ir tas, kas patīk un kas nepatīk. Venerai Jaunavā ir jāizzina vissīkākā detaļa, visam jāatbilst kādām normām, priekšstatiem, vēlmēm. Jā, arī pretējo dzimumu šāds cilvēks vērtē visos sīkumos ar savu prātu, ne tik ļoti ar sirdi. Šo iemeslu pēc Venera, esot tieši šajā zīmē, var izvēlēties aprēķina attiecības. Daudz retāki būs tie gadījumi, kad šāds cilvēks paklausīs savai sirdij. Labi, ja sirds un prāts saka vienu un to pašu, citādi Venera Jaunavas zīmē meklēs perfekto otro pusīti.

Mīlestība? Kas tā tāda? Cilvēkam ar Veneru Jaunavas zīmē šī visa netveramā pasaule ir tik ļoti sveša un nesaprotama, ka viņš var veltīt ļoti daudz laika, lai censtos to saprast, kas, visticamāk, tā arī neizdodas. Vai pilnīgi ignorēt to. Tas nenozīmē, ka šie cilvēki nemīl, viņiem vienkārši tas nav saprotams. Venera Jaunavas zīme var pieradināties teikt “es tevi mīlu” vai kādā konkrētā, partnerim vēlamā veidā izrādīt mīlestību, bet tam nebūs izjusta seguma. Tas būtu tāpat, kā teikt bērnam, lai lūdz kādam piedošanu. Bērns pateiks “piedod”, bet tikai tāpēc, ka tā vajag, tā ir pareizi, vai, lai iepriecinātu vecākus. Ļauj šiem cilvēkiem mīlēt ar prātu un neprasi viņiem nesaprotamu uzvedību, vai, ja prasi, tad pieņem, ka tas nebūs patiesi izjusti. Venera Jaunavas zīmē mīlestību (jeb viņu gadījumā pareizāk – partnerattiecības) uztver nopietni un īsto izvēlas ļoti ilgam laikam.

Par klasisku romantiku ar ziediem, svecēm, dekoriem, dzeju noteikti vajag aizmirst, ja darīšana ar šādu Veneru. Savu mīlestību, patiku, uzticību, rūpes cilvēks ar Veneru Jaunavas zīmē izrādīs caur praktiskām, noderīgām lietām, kas ilgi kalpo vai kam ir būtisks ieguldījums, lai būtu vērts tērēt naudu un laiku tā dēļ. Šāds cilvēks var uzdāvināt izglītojošu grāmatu, mikseri, ziepes, kopīgu kursu apmeklējumu, dāvanu karti saimniecības vai pārtikas preču veikalā. Venera Jaunavā ir arī pieticīga, tāpēc noteikti rēķinās līdzi, cik un kur iztērē. Kā romantiski žesti var būt sadzīvisku, praktiski nepieciešamu lietu paveikšana, piemēram, vakariņu pagatavošana (negaidi īpašas delikateses), plaukta salabošana, mašīnas riepu nomaiņa, parūpēšanās, kad slims guli gultā. Ja vēlies būt ar šādu cilvēku, mācies novērtēt viņas/-a mīlestības valodu.

Periodā līdz 14. septembrim mēs visi daudz praktiskāk un analītiskāk pieiesim mīlestības un attiecību jautājumiem. Iespējams, mums nemaz neinteresēs meklēt partneri, flirtēt – tas taču nav galvenais dzīvē. Vismaz tāda sajūta var rasties tiem, kam flirts ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Kritiski izvērtēsim jebkuru redzeslokā esošo kandidāti/-tu. Iespējams, tieši šā perioda laikā varētu nokrist rozā brilles.

Partnerattiecības

Sieviete ar Veneru Jaunavas zīmē var šķist pārāk stīva, jo viņai tik tiešām daudz dominē prāts, kurš nepārtraukti analizē, vērtē, kārto visu pēc kaut kādas struktūras. Savā ziņā šādai sievietei ir grūti atbrīvoties. Viņa noteikti ir konservatīva, kārtīga, reizēm arī kautrīga, ļoti taktiska, pieklājīga, pedantiska, praktiska. Viņa labprāt parūpējas par tiem, kurus mīl vai kuri tai ir tuvi. Rūpes gan vairāk būs materiālas un praktiskas, ne uz dvēseliskām stīgām vērstas. Viņa tiecas pēc pilnības un tā dēļ var būt piekasīga, pārāk kritizējoša, pamācoša. Viņas skatījumā otrai pusītei ir jābūt īstajai uz visu mūžu.

Vīrietis ar Veneru Jaunavas zīmē novērtēs pedantisku, kārtīgu, organizētu, vienkāršu, nedaudz kautrīgu vai atturīgu un pasīvu sievieti. Protams, viņai jābūt pietiekami gudrai, lai šim vīrietim būtu interesanti. Viņš vēlas, lai sieviete ģērbjas un izskatās konservatīvi, dabiski, atbilstoši ieņemamajam statusam, kā arī ir ar labām manierēm. Ja vēl šī sieviete spēs pamanīt vīrieša vajadzības, tad vēl jo vairāk iepatiksies.

Ja cilvēks ar Veneru Jaunavas zīmē atrod, kur savu pedantismu, kritizēšanu, pamācīšanu izpaust profesionālajā darbībā, tad šīs lietas mazāk ticami būs šķērslis attiecībās. Citādi šāda Venera nelabprāt strīdas (ja nu vienīgi kaut kas ir nepareizi), ir pietiekami mierīga, pakļāvīga. Ja spēj pieņemt vienkāršu, saprotamu dzīvi un attiecības bez liekas izpušķošanas, pārmērīgas un uzspēlētas uzmanības izrādīšanas, tad attiecības ar šādu cilvēku būs pat ļoti izdevušās. Jums noteikti vajadzētu būt kopīgām interesēm un pirmām kārtām ļoti labiem draugiem, ne primāri mīļākajiem. Kā jau rakstīju, šādai Venerai ir pieņemamas aprēķina attiecības. Ja arī tev tādas ir pieņemamas, tad saderība var būt tiešām ideāla. Ilglaicīgām un stabilām attiecībām izvēlies uzticību, drošības sajūtu, sapratni un pamatīgu draudzības devu.

Visiem, kuri esam attiecībās, līdz 14. septembrim dzīve būs rāmāka. Mīlestību, visticamāk, izrādīsim caur ikdienišķiem sadzīves sīkumiem – jā, arī tāda var būt mīlestība. Tiem, kas esam brīvā statusā, visticamāk, šajā periodā tā arī neradīsies vēlme meklēt mīlestību. Tad jau labāk veltīsim sevi darbam.

Nauda

Venera Jaunavas zīmē un nauda iet roku rokā. Šajā gadījumā gan nav runa par bagātību un laimestiem, bet gan par naudas pelnīšanu ar pamatīgu darbu. Jaunavai ir savi priekšstati par to, kā nauda nāk, un noteikti tā nekrīt no zilām debesīm. Jaunava ir no tām zodiaka zīmēm, kas pamatīgi rēķina visam līdzi, visu ļoti apdomā, iekrāj arī nebaltām dienām. Grūti būs atrast kādu cilvēku ar Veneru Jaunavas zīmē, kurš regulāri būtu parādā, prasītu aizdot naudu vai svaidītos ar naudu pa labi un kreisi. Šādi cilvēki ir uzticami un stabili biznesa partneri ar ilgtermiņa domāšanu, taču izaugsmi sasniedz lēnām, jo baidās riskēt. Viņi noteikti ieguldīs tikai tur, kur būs pārliecināti, ka saņems vismaz tikpat atpakaļ.

Ikviens no mums līdz 14. septembrim var kļūt apdomīgāks pret tēriņiem. Iespējams, centīsimies sabalansēt savus ieņēmumus ar izdevumiem, kaut ko vēl noglabāt. Kritiski izvērtēsim ikvienu iespēju nopelnīt, ticot tikai reālajam un faktiem. Pateicīgs periods tiem, kuriem profesionālā darbība saistīta ar grāmatvedību, risku izvērtēšanu, dažādām finanšu kontrolēm un analīzēm, naudas līdzekļu apsaimniekošanu.