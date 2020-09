Lūk, arī septembris ir klāt! Laiks sākt atvadīties no vasaras un uzzināt, ko debesu spīdekļi mums sola jaunajā sezonā. Īsumā par svarīgāko – tagad jāķeras pie darbiem un nedrīkst ieslīgt rudens depresijā!

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Parasti septembris ir veiksmīgākais laiks atbildīgajiem un uzticamajiem, jo šis ir laiks, kad noslēdzas brīvdienas un vairumam jāķeras pie darba. Runājot par zvaigznēm un planētām, to izkārtojums debesīs septembrī būs itin labvēlīgs. Nakts spīdekļi palīdzēs virzīt enerģiju pareizajā gultnē.

Septembrī būs vairākas spēka dienas, kurās izdosies atrisināt vissarežģītākos uzdevumus.

3. septembris. Spēcīgākas intuīcijas un intelektuālo spēju diena. 3. septembrī īpaši veiksies tiem, kas pieņem sarežģītus lēmumus, strādā ar naudu un it visā grib būt veiksmīgi. Ļoti labvēlīgs laiks radošam darbam, vaļaspriekiem, izbraucieniem, jauniem kontaktiem. Astrologi norāda, ka šī diena ir veiksmīga arī otrās pusītes meklējumiem, saziņai sociālajos tīklos, romantikai un randiņiem. Vakaru var veltīt ģimenei un draugiem. Šajā dienā labāk nepalikt ilgi vienatnē, noteikti jāizmanto ikkatra iespēja tikties ar cilvēkiem, dalīties emocijās.

4. septembris. Mierīgākā diena septembrī, ko ieteicams veltīt vispatīkamākajām nodarbēm, nekur nesteidzoties.

5. septembris. Intelektuālās apgaismības diena. Parādīsies vēlme mācīties, visas sajūtas uzlabosies. Šo dienu var veltīt dažāda veida radošām nodarbēm, jaunām idejām. Nav izslēgts, ka daudziem parādīsies jauni mērķi, ambīcijas, vēlmes. Astrologi par šo dienu saka, ka tā varētu būt informācijas plūsmas pīķa diena. Ir iespēja uzzināt ko jaunu par sevi, par apkārtējiem, par dzīvi.

9. septembris. Septembra spoguļdatuma diena, kad pasaulē valdīs 9 – cipars, kas simbolizē svarīga cikla noslēgumu. Daļa ļaužu iegrims pārdomās, bet pārrējie sāks rīkoties. Gan tiem, gan pārējiem Visums dāvās veiksmi un iespēju iegūt to, ko viņi vēlas. Septembra spoguļdatums ir sava veida pārejas punkts – no vecā uz jauno, no neaktuālā uz aktuālo. Šajā košajā un pozitīvajā dienā, pieliekot pietiekami daudz pūļu, var padarīt savu dzīvi daudz labāku.

11. septembris. Šķēršļu pārvarēšanas diena. No šīs dienas daudzas problēmas sāks gaist pašas par sevi. Astrologi ir pārliecināti, ka šajā dienā var sākt cīņu ar atkarībām un kaitīgiem paradumiem. Šī būs ļoti svarīga piektdiena, kurā vēlams domāt nevis par gaidāmajām brīvdienām, bet par sasāpējušu problēmu risinājumiem.

13. septembris. Šajā dienā daudziem izdosies rast kopīgu valodu ar apkārtējiem, salīgt mieru ar tuviniekiem, ja bijis kāds kašķis. Tāpat izdosies rast iekšējo mieru, beigt kreņķēties par sīkumiem. Šī ir ļoti laba diena atpūtai, tādēļ varam uzskatīt par lielu veiksmi to, ka 13. septembris ir svētdiena!

22. septembris. Iespēja mierīgā noskaņā atjaunot enerģiju, atgūt pašpārliecību. Kopumā šo dienu var uzskatīt par ideālu apstākļu maiņai – tikai ne spontānai. Iepriekš izplānotās darbības īstenosies bez šķēršļiem it visās dzīves jomās. Vien jāseko plānam.

24. septembris. Finanšu plūsmas aktivitātes diena. Sākas Merkura un Marsa mijiedarbība – šīs planētas ļoti svarīgas finanšu, informācijas un gribasspēka jomā. Šajā dienā Marss un Merkurs pastiprinās viens otra pozitīvās īpašības. Uzstājība, kaisle un gribasspēks palīdzēs veidot jaunus sakarus, sākt biznesu, mainīt darbu, risināt finanšu problēmas. Šī ir lieliska diena dārgiem pirkumiem. Var tērēt naudu izklaidei, mācībām, ceļojumiem. Astrologi atgādina, ka svarīgi neaizmirst par palīdzību citiem. Ja kāds lūdz atbalstu, nevajag atteikt. Nākotnē viss atmaksāsies ar uzviju.

26., 27. un 28. septembris — augstākas produktivitātes dienas. Augošs Mēness Ūdensvīra zīmē – tas vienmēr ir labi, jo īpaši tiem, kas plāno daudz strādāt. Šajās trīs dienās vērtīgi darboties mājās, uzkopt, plānot pārcelšanos, iepirkties. Aktivitāte un kustības būs vislabākā atpūta. Nevajadzētu dīkdieņot, jo tā var uzdzīt grūtsirdību.

Turpinājumā – septembra horoskops, ko sagatavojuši "Dailyhoro.ru" astrologi. Viņi atgādina, ka tas ir vien vispārējais fons, kas iezīmē tendences, iespējamo notikumu gaitu un noskaņu.