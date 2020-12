DELFI projektā 'Stiprini stipros' saziedoti 78 tūkstoši eiro, palīdzību saņems vairākas ģimenes

"Šis ir jau otrais gads, kad "VUCA" palīdz ar akcijas "Stiprini stipros" komunikāciju. Vienmēr gribas, lai jau ar pirmo piegājienu visas problēmas tiktu atrisinātas un visi sāktu dzīvot laimīgi," uzskata radošais direktors Oskars Klauze. "Taču te tas tā nestrādā. Pat ja mēs savāktu visu pasaules naudu vai pārliecinātu likumdevējus palielināt atbalstu aprūpētāju apmaksai, nepieciešamība pēc savstarpējas iejūtības, sapratnes un gatavības padot roku nemazināsies. Mums visiem ir atšķirīgi likteņi un, lai arī kas ar mums atgadītos, neviens no mums nav pelnījis palikt atstāts novārtā vai izstumts no redzamības, lai netraucētu vispārējo komforta ilūziju," uzsver Oskars.



"Projekts "Stiprini stipros" ir par spēju sarunāties, ieklausīties to cilvēku stāstos, kuriem ir nepieciešami līdzcilvēki, kuri pasniedz roku, lai spertu soli uz priekšu. Kopā mēs varam izdarīt vairāk, nekā bieži vien mums šķiet. Arī "Radio Skonto", "Radio TEV" un "Radio Skonto Plus" no sirds priecājas, ka var būt neliela daļa no tiem, kuri palīdz šos stāstus saklausīt un vērst cilvēku uzmanību uz to, cik daudz šiem stiprajiem cilvēkiem nozīmē tas, ka mēs viņus redzam, dzirdam un stiprinām arī ikdienā," priecājas "Radio TEV" ētera personība Elizabete Puče.