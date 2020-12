'MVP': Dukura atvadas, Rēdliha vīnogulāji un latviešu Useins Bolts

Ņemot vērā notikumu fonu valstī – laikam jau nav jābrīnās, ka stresa līmenis sabiedrībā patlaban ir krietni augstāks, nekā tas būtu jebkurā normālā decembra ieskaņā. Varbūt tieši tāpēc plānotās baltās buru laiviņas vietā klusajā pašmāju sporta dīķī mums sanāca ielidināt ķieģeli. Nebija plānots. Tomēr reakcijas ir interesantas un tikai rosina rūpīgāk pavērot viļņus, kas nu skalojas pret krastu. Taču – ne jau tas vien iezīmēja aizvadīto MVP nedēļu.

Melnā kase, terors pret krieviem un nesarīkotās kāzas... Kāpēc Dukurs pamet Siguldas trasi





Foto: Dāvis Ūlands, F64

Pēc 26 gadu darba Siguldas trases vadītāja amatā Dainis Dukurs nu ir prom. Lēmumam ir vairāki iemesli, un publiski līdz šim bija izskanējuši vien pāris nekaitīgākie. Pārējie diemžēl liecina par stipru rūguma garšu Latvijas renes sporta veidu saimniecībā, kur vienotas dūres vietā aizkulisēs cits citam grauž rīkli. Tēma, ka pagājušajā nedēļā diezgan skaļi rezonēja MVP lasītāju vidū un pašmāju sporta vidē vispār, rosinot tai pievērst uzmanību ar kolēģus citos medijos.

Ļauties impulsiem, noķert līdaku un sajust orgasmu basketbolā. Kate Krēsliņa





Foto: F64

Latvijas dāmu basketbols visos laikos izcēlies ar inteliģenci ne tikai laukumā. Kate Krēsliņa ir ne tikai viena no spilgtākajām jaunās paaudzes spēlētājām, kas pārņēmusi stafeti no aizgājušo Latvijas valstsvienības vadošo spēlētāju rokām, bet arī ļoti interesanta personība. Izdejojusi "Dzirnas" un studējusi ASV, fotografē, makšķerē un praktizē ajūrvēdu, atteikusies no tradicionālās medicīnas un gaļas lietošanas uzturā. Plašāk par Kates daudzajām šķautnēm – Jāņa Freimaņa aprakstītajā portretā.

Latviešu Useins Bolts: Rubika kuba un 'Netflix' zvaigzne Fēlikss Zemdegs





Foto: Privātais arhīvs

Kāds varbūt pavīpsnās, sak – kas tad tas par sporta veidu, taču prasmes, kas nepieciešamas, ja vēlies cīnīties par pasaules čempiona titulu Rubika kuba salikšanā uz ātrumu, ir fenomenālas. Fēliksam Zemdegam tādas ir, un viņa rēķinā ir jau divi tituli un 121 pasaules rekords. No tēva dzimtās Latvijas viņš vislabāk atceras karbonādes un ceptu kartupeļu garšu...

Pagājušās nedēļas MVP tēmu lokā bija arī intervija ar pieredzējušo Latvijas hokeja izlases aizsargu Krišjāni Rēdlihu, kurš nule kā pārbaudes turnīrā aizvadīja savu 150. spēli valstsvienības kreklā, bet ārpus ledus laukumiem praktizē sportam neierastu dzīvesveidu – saimnieko simtgadīgā mājā meža vidū, audzē jērus, iekopj vīnogulājus... Latvijas izlasei neveiksmīgo Eiropas basketbola čempionāta kvalifikācijas turnīra sasaukumu Sarajevā ar skatījumu uz sporta veida problēmām kopumā pavadīja Jānis Freimanis, savukārt brīvdienu lasāmvielai – iedvesmu pasmeļoties iespaidīgajos kontraktos, ar kādiem pēdējā laikā atalgoti pāris spicākie pašmāju basketbola talanti – derēja neliela retrospektīva profesionālā sporta ēnu gaiteņos: izsekojot iemesliem un apstākļiem, kuru rezultātā jau piecu gadu laikā pēc profesionālās karjeras beigām bankrotu piedzīvo 60% NBA un 78% NHL spēlētāju.

Kas gaidāms "MVP"



Nākamajā nedēļā paturpināsim šķetināt Raimonda Rudzāta iesākto "slaucamo" vecāku tēmu, jo hokejs diemžēl ne tuvu nav vienīgais sporta veids, kur norisinās ne tās godīgākās aizkulišu spēlītes. Mēģināsim nedaudz dezinficēt brūci, ko skeletona un bobsleja attiecībās pagājušajā nedēļā atvēra Daiņa Dukura tiešums, tieši tāpat – bez aplinkiem un saudzējošiem filtriem – kādu aktuālu problēmu izpreparēs Armands Puče, ar kādu patiešām smagsvaru papildināsim izcilo komandu vēsturisko sēriju, kā arī tuvāk iepazīstināsim ar kādu nākamo pasaules sporta superzvaigzni, kas pagaidām vēl tikai mācās skolā.