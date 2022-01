'MVP': Kad aizmainīs Porziņģi, Džokoviča shēmas un Puče nosauc prioritātes sportā

Aizvadītajā nedēļā pārliecinājāmies, ka Mairim Briedim ir šis tas kopīgs ar Novāku Džokoviču, un pravietiski, ka nedēļu sporta medijs MVP iesāka tieši ar viedokļa rakstu par atlētiem ārpus arēnām. Vēlāk sporta zvaigžņu randiņam pievienojās arī Kristaps Porziņģis un Lūiss Hamiltons, kā rezultātā mums izvērtās viena aizrautīgi dinamiska un elitāri daudzveidīga nedēļa. Par kuru, protams, ir vērts pastāstīt sīkāk.

Iespējamā maiņa, Dončiča ēna, izlases vasara: piecas prognozes par Kristapu Porziņģi

Pagājuši desmit mēneši, kopš Kristapa Porziņģa uzticamāko cilvēku lokā izskanēja nepārprotams verdikts: vēlākais pēc gada viņa šajā komanda vairs nebūs. Taču notikumi ierasti konservatīvajā klubā attīstījušies vētraini, salauztajā formulā izmainot vairākus saskaitāmos un raisot jautājumu – vai tas mainīs arī rezultātu? Vai Porziņģis tomēr būs laimīgs Dalasā? Ziemeļamerikas kolēģi sit plaukstas: spēle saturīgāka, abas zvaigznes – draudzīgākas. Vai patiešām tā, vai tomēr tikai ludziņa, kas ļaus straujāk sasniegt visu iesaistīto pušu mērķus – vēlreiz neoficiāli "iztaustījām" liepājnieka tuvāko līdzgaitnieku loku.

'Neiešāva' plecā, iešāva kājā... Kā izjuka Novāka Džokoviča shēma iekļūšanai Austrālijā

Novāka Džokoviča un Austrālijas valdības cīņa, kurai sekoja līdzi visa pasaule, ilga veselu nedēļu. Serbs Melburnā par katru cenu vēlējās kļūt par pirmo tenisistu vēsturē, kurš karjerā spējis izcīnīt 21 "Grand Slam" titulu, bet Austrālijas premjerministrs Skots Morisons tikmēr – paģērēja kārtību un vienlīdzību valsts likuma priekšā, proti – nav vakcīnas, nav iebraukšanas. Aizdomīgas nesakritības un acīm redzamas blēdības – ieilgušās sāgas laikā atklājās arvien vairāk iemeslu domāt, ka pasaules pirmā rakete apzināti mēģinājis apiet likumu ar līkumu, uzprasoties pat uz pieciem gadiem aiz restēm.

Armands Puče: Gribat prioritātes Latvijas sportā? Lūdzu!

Ir vairākas tēmas, ap kurām Latvijas sporta sabiedrībai patīk riņķot "kas dārzā, kas dārzā", bet asas kustības neizdarīt – jo gandrīz droši, ka nāksies "norauties". Viena no tādām – prioritātes. Kuras tad ir tās lietas, kas sporta vidē mums ir tās būtiskākās, pelnot īpašāku attieksmi? "Augstu sasniegumu sports un valsts sporta prioritātes – tie ir divi dažādi gadījumi, ko vispār nedrīkst pat satuvināt," savu redzējumu par šī rēbusa atrisinājumu iesāk Armands Puče, nevairoties salikt pavisam skaidrus akcentus – kas ir vērtība, bet kas – tikai ilūzija.

Lasītāju atsaucību un rezonansi sociālajos tīklos iemantoja arī Raimonda Rudzāta viedokļraksts par atlētiem ārpus arēnām – iemesliem, kādēļ kādreizējos viedokļu līderus nomainījusi paaudze, kas uz pasauli raugās daudz vienkāršotāk, un līdz ar to strauji zudusi sporta vides ietekme uz sabiedrisko domu. Noskaidrojām, kādēļ no lielās skatuves nozudis Latvijas basketbola, iespējams, kolorītākais treneris Pēteris Višņevičs, izpētījām spekulācijas par to, vai patiešām līdzīgus plānus – attiecībā uz autosportu un F-1 – kaldina septiņkārtējais pasaules čempions Lūiss Hamiltons, bet nedēļu noslēdzām ar neticamu stāstu par kādu apbrīnojamu puisi, kurš par spīti bērnībā zaudētajai rokai turpina tiekties uz saviem sapņiem basketbolā – šobrīd jau ticis līdz NCAA, bet "navigācijā" ielicis galamērķi: NBA.

Ja pagājušajā nedēļā lielāko ievērību ieguva basketbols, tad šajā linu palagus klāsim hokejam – šodien jau varat lasīt nedēļas ievadrakstu par jauno hokeja aizsargu Patriku Ozolu, tuvākajās dienās izvaicāsim Latvijas izlases galveno treneri Harija Vītoliņu, bet nedēļas nogalē kaut kas no Atlantijas okeāna otra krasta, kur šūpoties sācis viens no NHL prestižākajiem rekordiem. Tuvāk iepazīstināsim ar titulētāko kungu, kāds jebkad spēris kāju Latvijas futbola mazdārziņā, mazliet nosmaržos pēc degvielas un putekļiem, mazliet – arī pēc naudas.